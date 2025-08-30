https://ria.ru/20250830/ukraina-2038513225.html

СМИ: ЕС хочет поручить командиру НАТО следить за мирным планом на Украине

Британская газета Telegraph пишет, что европейские страны под видом развертывания своих сил на Украине рассматривают вариант поручить надзор за этим процессом... РИА Новости, 30.08.2025

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир путин

такер карлсон

нато

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Британская газета Telegraph пишет, что европейские страны под видом развертывания своих сил на Украине рассматривают вариант поручить надзор за этим процессом главнокомандующему силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу, в то время как Россия ранее категорически возражала против любого сценария размещения войск государств НАТО на Украине. Как сообщает газета, благодаря брифингам с участием более десятка западных чиновников ей удалось собрать наиболее полную на текущий момент версию плана европейцев по обеспечению выполнения мирного соглашения, а окончательные детали плана могут быть объявлены уже на этих выходных. "Европейские и американские чиновники обсуждали перспективу использования американского военного командира для надзора за всеми развертываниями в рамках мирного плана. Генерал США Алексус Гринкевич, главнокомандующий НАТО, рассматривается в качестве возможного кандидата на такую роль, если (президент США Дональд - ред.) Трамп одобрит эту идею", - сообщает издание. Как отмечается, такая идея рассматривается потому, что у европейцев не хватает опыта в координации крупных военных миссий. Согласно плану, европейские страны ведут переговоры о введении бесполетной зоны на Украине, чтобы позволить ей вновь открыть коммерческие авиамаршруты. Схема может быть поэтапной и изначально заработать в западной части страны, и в такой миссии могут быть задействованы патрули западных истребителей и наземные системы ПВО, пишет газета. В рамках плана Турция могла бы возглавить военно-морскую миссию в Черном море, направленную на обеспечение безопасности торговых судоходных путей на Украину и в обратном направлении. Также миссия при поддержке Болгарии и Румынии могла бы руководить разминированием вод в регионе, указывает издание. Согласно плану, украинские войска должны будут защищать укрепленную границу на передовой. Как пишет газета, планируется, что они будут перевооружены и пройдут обучение у европейских союзников НАТО. По данным газеты, предлагается размещение возглавляемых европейцами сил в глубине территории Украины в качестве третьей линии обороны, причем такой контингент, вероятно, будет насчитывать меньше 30 тысяч военнослужащих. Издание указывает, что наиболее вероятным размещением европейцев на Украине может стать перевод военных инструкторов на новые базы на западе Украины. Как пишет газета, европейцам также для развертывания своих войск в любом случае нужна помощь США в области разведданных. Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Кроме того, президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

украина

россия

сша

2025

украина, россия, сша, владимир путин, такер карлсон, нато