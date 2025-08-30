Рейтинг@Mail.ru
В ООН осудили атаки Украины на территорию России - РИА Новости, 30.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 30.08.2025 (обновлено: 15:03 30.08.2025)
В ООН осудили атаки Украины на территорию России
В ООН осудили атаки Украины на территорию России - РИА Новости, 30.08.2025
В ООН осудили атаки Украины на территорию России
Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена усилившимся воздействием украинского конфликта на население России и осуждает атаки с использованием... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена усилившимся воздействием украинского конфликта на население России и осуждает атаки с использованием беспилотников, об этом на заседании Совета Безопасности заявил помощник Генерального секретаря всемирной организации Мирослав Енча."Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он.Енча от лица ООН осудил подобные действия и призвал немедленно их прекратить.На прошлой неделе госкорпорация "Росатом" сообщила, что боевой украинский беспилотник был перехвачен на территории промышленной Смоленской АЭС, при падении он сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции. Там отметили, что ущерб незначительный, пострадавших нет, происшествие не повлияло на работу Смоленской АЭС, а радиационный фон в норме.Украинские военные ежедневно наносят удары по населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В ООН осудили атаки Украины на территорию России

ООН обеспокоена усилением влияния конфликта на Украине на граждан РФ

Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена усилившимся воздействием украинского конфликта на население России и осуждает атаки с использованием беспилотников, об этом на заседании Совета Безопасности заявил помощник Генерального секретаря всемирной организации Мирослав Енча.
"Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он.
Артиллерист
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине
28 августа, 13:24
Енча от лица ООН осудил подобные действия и призвал немедленно их прекратить.
На прошлой неделе госкорпорация "Росатом" сообщила, что боевой украинский беспилотник был перехвачен на территории промышленной Смоленской АЭС, при падении он сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции. Там отметили, что ущерб незначительный, пострадавших нет, происшествие не повлияло на работу Смоленской АЭС, а радиационный фон в норме.
Украинские военные ежедневно наносят удары по населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Пресс-конференция НАТО
"Граничит с безумием": в Британии оценили план ЕС по Украине
03:11
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, ООН, Смоленская АЭС
 
 
