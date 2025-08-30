В ООН осудили атаки Украины на территорию России
ООН обеспокоена усилением влияния конфликта на Украине на граждан РФ
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена усилившимся воздействием украинского конфликта на население России и осуждает атаки с использованием беспилотников, об этом на заседании Совета Безопасности заявил помощник Генерального секретаря всемирной организации Мирослав Енча.
"Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", — сказал он.
Енча от лица ООН осудил подобные действия и призвал немедленно их прекратить.
На прошлой неделе госкорпорация "Росатом" сообщила, что боевой украинский беспилотник был перехвачен на территории промышленной Смоленской АЭС, при падении он сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции. Там отметили, что ущерб незначительный, пострадавших нет, происшествие не повлияло на работу Смоленской АЭС, а радиационный фон в норме.
Украинские военные ежедневно наносят удары по населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.