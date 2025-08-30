"Граничит с безумием": в Британии оценили план ЕС по Украине
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Идея о том, что страны ЕС могут отправить миротворцев на Украину, является безумием, пишет британский аналитик Анатоль Ливен в статье для портала Unherd.
"Сама идея развертывания таких сил граничит с безумием. Имеющихся сил совершенно недостаточно", — отметил он.
Как пояснил автор, даже совокупная численность войск стран, высказавшихся за поддержку такой инициативы, будет недостаточной, а вся риторика вокруг гарантий безопасности для Киева, основанная на присутствии военного контингента ЕС при поддержке Штатов, — это не более чем попытка заблокировать мирное урегулирование в надежде, что Россия ослабит свои позиции.
При этом, поясняет обозреватель, стремление ЕС привлечь США к подобным "силам сдерживания" противоречит попыткам Брюсселя дистанцироваться от влияния Вашингтона. По его словам, критическая зависимость европейских и британских войск на Украине от ресурсов США в сегодняшних условиях затянет процесс согласования операции, что, в свою очередь, привело бы к развалу ВСУ и прекращению поддержки со стороны партнеров Киева.
"Такая миссия была бы не только бесполезна с военной точки зрения, но и еще сильнее привязала бы Европу к повестке дня Вашингтона именно в тот момент, когда ей больше всего нужна свобода определять свою собственную", — заключил Ливен.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В ведомстве также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.