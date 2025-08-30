Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Горынина
Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Игоря Горынина
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДоктор технических наук, профессор, академик РАН Игорь Горынин и президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в Кремле
Доктор технических наук, профессор, академик РАН Игорь Горынин и президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Игоря Горынина и праздновании 100-летия со дня его рождения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
"Отмечая выдающийся вклад И.В. Горынина в развитие отечественной и мировой науки, в том числе в создание не имеющих аналогов конструкционных материалов и технологий для освоения Арктики, и в связи с исполняющимся в 2026 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: правительству Российской Федерации в трехмесячный срок: образовать организационный комитет по увековечению памяти И.В. Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета", - говорится в документе.
Кроме того, Путин поручил обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения.
"Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных увековечению памяти И.В. Горынина и празднованию 100-летия со дня его рождения", - добавляется в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
