Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Горынина - РИА Новости, 30.08.2025
Наука
 
17:26 30.08.2025 (обновлено: 17:28 30.08.2025)
Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Горынина
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Игоря Горынина и праздновании 100-летия со дня его рождения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов. "Отмечая выдающийся вклад И.В. Горынина в развитие отечественной и мировой науки, в том числе в создание не имеющих аналогов конструкционных материалов и технологий для освоения Арктики, и в связи с исполняющимся в 2026 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: правительству Российской Федерации в трехмесячный срок: образовать организационный комитет по увековечению памяти И.В. Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета", - говорится в документе. Кроме того, Путин поручил обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения. ﻿﻿﻿"Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных увековечению памяти И.В. Горынина и празднованию 100-летия со дня его рождения", - добавляется в указе. ﻿﻿Указ вступает в силу со дня его подписания.
Доктор технических наук, профессор, академик РАН Игорь Горынин и президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти ученого Игоря Горынина и праздновании 100-летия со дня его рождения, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.
"Отмечая выдающийся вклад И.В. Горынина в развитие отечественной и мировой науки, в том числе в создание не имеющих аналогов конструкционных материалов и технологий для освоения Арктики, и в связи с исполняющимся в 2026 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: правительству Российской Федерации в трехмесячный срок: образовать организационный комитет по увековечению памяти И.В. Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения и утвердить состав этого организационного комитета", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в Сарове. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Наука, спорт и искусство призваны объединять людей, заявил Путин
22 августа, 22:17
Кроме того, Путин поручил обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти Горынина, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения.
﻿﻿﻿"Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных увековечению памяти И.В. Горынина и празднованию 100-летия со дня его рождения", - добавляется в указе.
﻿﻿Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Путин назвал достижения науки фундаментом развития России
6 февраля, 15:44
 
