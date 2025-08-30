Bloomberg: сенатор США высказался в пользу производства оружия с Тайванем
Уикер заявил, что США и Тайвань могут совместно производить оружие
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер высказался в пользу совместного с Тайванем производства вооружений во время своего двухдневного визита на остров, передает агентство Блумберг.
По словам сенатора, США "открыты для предложений" в отношении совместного производства вооружений, а сотрудничество будет зависеть от возможностей обеих сторон.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя визит делегации, заявил, что Китай выражает острое недовольство и призывает Вашингтон прекратить любые официальные контакты с Тайванем.
Глава администрации Тайваня Лай Циндэ 22 августа заявил, что Тайвань надеется нарастить оборонный бюджет острова к 2030 году до 5% ВВП.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.