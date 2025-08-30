Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: сенатор США высказался в пользу производства оружия с Тайванем - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 30.08.2025 (обновлено: 15:58 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/uiker-2038526468.html
Bloomberg: сенатор США высказался в пользу производства оружия с Тайванем
Bloomberg: сенатор США высказался в пользу производства оружия с Тайванем - РИА Новости, 30.08.2025
Bloomberg: сенатор США высказался в пользу производства оружия с Тайванем
Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер высказался в пользу совместного с Тайванем производства вооружений во время своего... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T15:57:00+03:00
2025-08-30T15:58:00+03:00
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер высказался в пользу совместного с Тайванем производства вооружений во время своего двухдневного визита на остров, передает агентство Блумберг. "США и Тайвань могли бы, возможно, производить вооружения совместно", - передает агентство со ссылкой на Уикера, отмечая, что такой шаг может вызвать эскалацию напряженности с Китаем. По словам сенатора, США "открыты для предложений" в отношении совместного производства вооружений, а сотрудничество будет зависеть от возможностей обеих сторон. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя визит делегации, заявил, что Китай выражает острое недовольство и призывает Вашингтон прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Глава администрации Тайваня Лай Циндэ 22 августа заявил, что Тайвань надеется нарастить оборонный бюджет острова к 2030 году до 5% ВВП. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20250829/tayvan-2038300825.html
https://ria.ru/20250811/tayvan-2034500404.html
https://ria.ru/20250830/dvulichie-2038477452.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_72c50b2772531d51429c7659a1468180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси
Bloomberg: сенатор США высказался в пользу производства оружия с Тайванем

Уикер заявил, что США и Тайвань могут совместно производить оружие

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель комитета сената США по делам вооруженных сил Роджер Уикер высказался в пользу совместного с Тайванем производства вооружений во время своего двухдневного визита на остров, передает агентство Блумберг.
"США и Тайвань могли бы, возможно, производить вооружения совместно", - передает агентство со ссылкой на Уикера, отмечая, что такой шаг может вызвать эскалацию напряженности с Китаем.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
МИД КНР выразил острое недовольство из-за визита делегации США на Тайвань
Вчера, 12:33
По словам сенатора, США "открыты для предложений" в отношении совместного производства вооружений, а сотрудничество будет зависеть от возможностей обеих сторон.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя визит делегации, заявил, что Китай выражает острое недовольство и призывает Вашингтон прекратить любые официальные контакты с Тайванем.
Глава администрации Тайваня Лай Циндэ 22 августа заявил, что Тайвань надеется нарастить оборонный бюджет острова к 2030 году до 5% ВВП.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
СМИ: Тайвань планирует дополнительно закупить 28 систем HIMARS
11 августа, 06:15
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Турецкая газета обвинила США и Запад в двуличии в отношении Путина
11:13
 
В миреТайваньКитайСШАНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала