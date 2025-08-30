https://ria.ru/20250830/ufa-2038494257.html
В аэропорту Уфы сняли ограничения
В аэропорту Уфы сняли ограничения - РИА Новости, 30.08.2025
В аэропорту Уфы сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Уфы."Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
