В аэропорту Уфы сняли ограничения

В аэропорту Уфы сняли ограничения - РИА Новости, 30.08.2025

В аэропорту Уфы сняли ограничения

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Уфы."Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

2025

