Генштаб рассказал об ударе по предприятиям ВПК Украины в ночь на 30 августа

Генштаб рассказал об ударе по предприятиям ВПК Украины в ночь на 30 августа - РИА Новости, 30.08.2025

Генштаб рассказал об ударе по предприятиям ВПК Украины в ночь на 30 августа

Вооруженные силы РФ нанесли удар в ночь на 30 августа по крупным предприятиям украинского ВПК - "Южмашу", "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удар в ночь на 30 августа по крупным предприятиям украинского ВПК - "Южмашу", "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода (ПХЗ), заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях "Южмаш", "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, осуществляющим производство двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

