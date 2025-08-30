Рейтинг@Mail.ru
Генштаб рассказал об ударе по предприятиям ВПК Украины в ночь на 30 августа
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 30.08.2025 (обновлено: 16:26 30.08.2025)
Генштаб рассказал об ударе по предприятиям ВПК Украины в ночь на 30 августа
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удар в ночь на 30 августа по крупным предприятиям украинского ВПК - "Южмашу", "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в подконтрольном ВСУ Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода (ПХЗ), заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."Сегодня ночью нанесен еще один результативный удар по объектам на предприятиях "Южмаш", "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске, "Мотор Сич" в Запорожье и сборочным цехам Павлоградского химического завода, осуществляющим производство двигателей, боевых частей и топлива для ракет, а также систем управления для беспилотных летательных аппаратов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
2025
безопасность, вооруженные силы рф, мотор сич
© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
