https://ria.ru/20250830/ucheniya-2038451799.html

В Бурятии завершились военные учения "Селенга-2025"

В Бурятии завершились военные учения "Селенга-2025" - РИА Новости, 30.08.2025

В Бурятии завершились военные учения "Селенга-2025"

Церемония закрытия совместного межвидового российско-монгольского военного учения "Селенга-2025" прошла на полигоне "Бурдуны" в Бурятии, информирует... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T05:12:00+03:00

2025-08-30T05:12:00+03:00

2025-08-30T05:12:00+03:00

монголия

республика бурятия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038451467_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_28a8f38c92685355397ec2dc05a3312d.jpg

УЛАН-УДЭ, 30 авг - РИА Новости. Церемония закрытия совместного межвидового российско-монгольского военного учения "Селенга-2025" прошла на полигоне "Бурдуны" в Бурятии, информирует пресс-службы Восточного военного округа (ВВО). "В Республике Бурятия на общевойсковом полигоне "Бурдуны" Восточного военного округа состоялась церемония закрытия совместного межвидового российско-монгольского военного учения "Селенга-2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что к участникам и гостям церемонии обратились временно исполняющий обязанности командующего общевойсковой армией Восточного военного округа Герой России генерал-майор Владимир Белявский, помощник командующего войсками Восточного военного округа полковник Иван Тараев, начальник департамента стратегической политики и планирования министерства обороны Монголии бригадный генерал Чуллуунбор Гандирваа, начальник главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Монголии бригадный генерал Дагва Дугаррагча. "Убежден, что данное мероприятие является хорошим продолжением наших исторически сложившихся дружественных отношений. Считаю, что межвидовое российско-монгольское учение "Селенга-2025" внесет существенный вклад и послужит плодотворному и качественного расширения сотрудничества, не только между вооруженными силами Монголии и Российской Федерации, но и между странами в целом", - приводятся в сообщении слова Тараева. После торжественного спуска флага совместных учений состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих России и Монголии памятными медалями и подарками. По традиции мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих двух стран. Совместное российско-монгольское военное учение "Селенга" проводится с 2008 года и направлено на борьбу с международным терроризмом. Ежегодно на учении разыгрываются различные эпизоды тактических действий и отрабатываются новые приемы современного боя. В этом году в межвидовом учении были задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и специального назначения Вооружённых сил России и Монголии общей численностью порядка 700 человек и около 200 единиц военной техники.

https://ria.ru/20250820/mongoliya-2036420880.html

https://ria.ru/20250819/voennosluzhaschie-2036205398.html

монголия

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, республика бурятия, россия