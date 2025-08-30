Путин поручил провести в 2028 году мероприятия к 225-летию Тютчева
Путин поручил провести в 2028 году мероприятия, посвященные 225-летию Тютчева
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время выступления перед СМИ по итогам встречи в Москве с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом
Президент РФ Владимир Путин во время выступления перед СМИ по итогам встречи в Москве с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести в 2028 году мероприятия, посвященные 225-летию поэта Федора Тютчева, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
"Учитывая значительный вклад Ф.И. Тютчева в развитие отечественной и мировой литературы и в связи с исполняющимся в 2028 году 225-летием со дня его рождения, постановляю… Провести в 2028 году мероприятия, посвященные празднованию 225-летия со дня рождения Ф.И. Тютчева", - говорится в документе.
Правительству РФ поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Ф.И. Тютчева и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея поэта.
Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке проведении мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты.