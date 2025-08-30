https://ria.ru/20250830/tyutchev-2038549284.html

Путин поручил провести в 2028 году мероприятия к 225-летию Тютчева

Путин поручил провести в 2028 году мероприятия к 225-летию Тютчева - РИА Новости, 30.08.2025

Путин поручил провести в 2028 году мероприятия к 225-летию Тютчева

Президент России Владимир Путин поручил провести в 2028 году мероприятия, посвященные 225-летию поэта Федора Тютчева, соответствующий указ главы государства... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T17:30:00+03:00

2025-08-30T17:30:00+03:00

2025-08-30T17:30:00+03:00

россия

федор тютчев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил провести в 2028 году мероприятия, посвященные 225-летию поэта Федора Тютчева, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов. "Учитывая значительный вклад Ф.И. Тютчева в развитие отечественной и мировой литературы и в связи с исполняющимся в 2028 году 225-летием со дня его рождения, постановляю… Провести в 2028 году мероприятия, посвященные празднованию 225-летия со дня рождения Ф.И. Тютчева", - говорится в документе. Правительству РФ поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Ф.И. Тютчева и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея поэта. Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке проведении мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты.

https://ria.ru/20250830/ukaz-2038547306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федор тютчев, владимир путин