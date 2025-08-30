Рейтинг@Mail.ru
В Туве на реке Малый Енисей перевернулось судно с людьми
30.08.2025
В Туве на реке Малый Енисей перевернулось судно с людьми
В Туве на реке Малый Енисей перевернулось судно с людьми - РИА Новости, 30.08.2025
В Туве на реке Малый Енисей перевернулось судно с людьми
Судно перевернулась с людьми на реке Малый Енисей в Туве, на месте происшествия организован их поиск, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
КРАСНОЯРСК, 30 авг – РИА Новости. Судно перевернулась с людьми на реке Малый Енисей в Туве, на месте происшествия организован их поиск, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."Сегодня на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Республики Тыва допущено опрокидывание маломерного судна типа "Борус" с пассажирами и судоводителем на борту", - говорится в сообщении.По данным транспортной прокуратуры, на месте организованы поисково-спасательные мероприятия. Красноярской транспортной прокуратурой также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
В Туве на реке Малый Енисей перевернулось судно с людьми

В Туве на реке Малый Енисей ищут людей с перевернувшегося судна

© РИА Новости / Александр Кряжев
Река Малый Енисей в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва
Река Малый Енисей в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Река Малый Енисей в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 авг – РИА Новости. Судно перевернулась с людьми на реке Малый Енисей в Туве, на месте происшествия организован их поиск, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Республики Тыва допущено опрокидывание маломерного судна типа "Борус" с пассажирами и судоводителем на борту", - говорится в сообщении.
По данным транспортной прокуратуры, на месте организованы поисково-спасательные мероприятия. Красноярской транспортной прокуратурой также проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.
