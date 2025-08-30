https://ria.ru/20250830/turtsiya-2038525993.html
Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности
Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности - РИА Новости, 30.08.2025
Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности
Турецкие организаторы заплыва в проливе Дарданеллы в субботу усилили меры безопасности после инцидента с российским пловцом Николаем Свечниковым, поиски... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T15:49:00+03:00
2025-08-30T15:49:00+03:00
2025-08-30T15:49:00+03:00
в мире
дарданеллы
стамбул
босфор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985685_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_48c35e54c95689bd80a7f5a9161203b1.jpg
АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Турецкие организаторы заплыва в проливе Дарданеллы в субботу усилили меры безопасности после инцидента с российским пловцом Николаем Свечниковым, поиски которого продолжаются до сих пор, сообщила газета Hürriyet. Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. "После печального инцидента все внимание обратилось на сегодняшний заплыв в Босфоре. Соревновательный комитет в последний момент изменил правила сегодняшнего заплыва. Пловцов, которые примут участие в сегодняшнем заплыве, будут сопровождать более 100 различных служб безопасности. Они будут одеты в ярко-зеленые футболки, чтобы их было хорошо видно", - сообщило издание. Пловцов также обязали надеть "буй", что не применялось на предыдущих соревнованиях. "Из-за неблагоприятного течения место старта гонки было перенесено на 100 метров вперед", - уточнило издание.
https://rsport.ria.ru/20250829/plovets-2038324815.html
дарданеллы
стамбул
босфор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030985685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ea5206afa95462942eda591f559cc08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарданеллы, стамбул, босфор
В мире, Дарданеллы, Стамбул, Босфор
Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности
В проливе Дарданеллы усилили меры безопасности после инцидента с россиянином