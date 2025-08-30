Рейтинг@Mail.ru
Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности - РИА Новости, 30.08.2025
15:49 30.08.2025
Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности
Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности - РИА Новости, 30.08.2025
Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности
Турецкие организаторы заплыва в проливе Дарданеллы в субботу усилили меры безопасности после инцидента с российским пловцом Николаем Свечниковым, поиски... РИА Новости, 30.08.2025
АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Турецкие организаторы заплыва в проливе Дарданеллы в субботу усилили меры безопасности после инцидента с российским пловцом Николаем Свечниковым, поиски которого продолжаются до сих пор, сообщила газета Hürriyet. Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски. "После печального инцидента все внимание обратилось на сегодняшний заплыв в Босфоре. Соревновательный комитет в последний момент изменил правила сегодняшнего заплыва. Пловцов, которые примут участие в сегодняшнем заплыве, будут сопровождать более 100 различных служб безопасности. Они будут одеты в ярко-зеленые футболки, чтобы их было хорошо видно", - сообщило издание. Пловцов также обязали надеть "буй", что не применялось на предыдущих соревнованиях. "Из-за неблагоприятного течения место старта гонки было перенесено на 100 метров вперед", - уточнило издание.
Организаторы заплыва в проливе Дарданеллы усилили меры безопасности

В проливе Дарданеллы усилили меры безопасности после инцидента с россиянином

АНКАРА, 30 авг - РИА Новости. Турецкие организаторы заплыва в проливе Дарданеллы в субботу усилили меры безопасности после инцидента с российским пловцом Николаем Свечниковым, поиски которого продолжаются до сих пор, сообщила газета Hürriyet.
Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал, ведутся его поиски.
"После печального инцидента все внимание обратилось на сегодняшний заплыв в Босфоре. Соревновательный комитет в последний момент изменил правила сегодняшнего заплыва. Пловцов, которые примут участие в сегодняшнем заплыве, будут сопровождать более 100 различных служб безопасности. Они будут одеты в ярко-зеленые футболки, чтобы их было хорошо видно", - сообщило издание.
Пловцов также обязали надеть "буй", что не применялось на предыдущих соревнованиях.
"Из-за неблагоприятного течения место старта гонки было перенесено на 100 метров вперед", - уточнило издание.
