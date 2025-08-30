В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха
Фидан: сбрасывание гумпомощи в сектор Газа с воздуха приводит к гибели людей
© AP Photo / Mariam DaggaЖители Газы пытаются достать продовольствие и гуманитарную помощь из кузова грузовика недалеко от Рафаха на юге сектора Газа
© AP Photo / Mariam Dagga
Жители Газы пытаются достать продовольствие и гуманитарную помощь из кузова грузовика недалеко от Рафаха на юге сектора Газа. Архивное фото
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает небезопасным сбрасывание гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха, по его словам, это приводит к гибели людей.
Ранее на заседании парламента Турции, посвященной ситуации в Газе, лидер основной турецкой Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озел заявил, что Турция должна оказать помощь Газе с воздуха.
"Помощь, сбрасываемая с воздуха, приводит к гибели людей и не доходит до места назначения. 14-летний Мухаммед Эйд был раздавлен грузом. Все гуманитарные организации заявляют, что помощь с воздуха небезопасна", - приводит слова министра портал Haberler.com.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.