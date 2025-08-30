https://ria.ru/20250830/turtsiya-2038496787.html

В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха

В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха - РИА Новости, 30.08.2025

В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает небезопасным сбрасывание гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха, по его словам, это приводит к гибели людей. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T12:54:00+03:00

2025-08-30T12:54:00+03:00

2025-08-30T12:54:00+03:00

в мире

турция

израиль

хакан фидан

озгюр озель

хамас

бапор

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033621289_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_88df0cac493cf4f9b23ce0c11d441ad9.jpg

АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает небезопасным сбрасывание гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха, по его словам, это приводит к гибели людей. Ранее на заседании парламента Турции, посвященной ситуации в Газе, лидер основной турецкой Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озел заявил, что Турция должна оказать помощь Газе с воздуха. "Помощь, сбрасываемая с воздуха, приводит к гибели людей и не доходит до места назначения. 14-летний Мухаммед Эйд был раздавлен грузом. Все гуманитарные организации заявляют, что помощь с воздуха небезопасна", - приводит слова министра портал Haberler.com. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.

https://ria.ru/20250829/kadry-2038290940.html

турция

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, израиль, хакан фидан, озгюр озель, хамас, бапор, оон