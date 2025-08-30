Рейтинг@Mail.ru
В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/turtsiya-2038496787.html
В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха
В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха - РИА Новости, 30.08.2025
В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха
Глава МИД Турции Хакан Фидан считает небезопасным сбрасывание гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха, по его словам, это приводит к гибели людей. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T12:54:00+03:00
2025-08-30T12:54:00+03:00
в мире
турция
израиль
хакан фидан
озгюр озель
хамас
бапор
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033621289_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_88df0cac493cf4f9b23ce0c11d441ad9.jpg
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает небезопасным сбрасывание гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха, по его словам, это приводит к гибели людей. Ранее на заседании парламента Турции, посвященной ситуации в Газе, лидер основной турецкой Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озел заявил, что Турция должна оказать помощь Газе с воздуха. "Помощь, сбрасываемая с воздуха, приводит к гибели людей и не доходит до места назначения. 14-летний Мухаммед Эйд был раздавлен грузом. Все гуманитарные организации заявляют, что помощь с воздуха небезопасна", - приводит слова министра портал Haberler.com. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
https://ria.ru/20250829/kadry-2038290940.html
турция
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033621289_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2f090869ecded664c3431a620700fced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, израиль, хакан фидан, озгюр озель, хамас, бапор, оон
В мире, Турция, Израиль, Хакан Фидан, Озгюр Озель, ХАМАС, БАПОР, ООН
В Турции сочли небезопасным сброс гуманитарной помощи в Газу с воздуха

Фидан: сбрасывание гумпомощи в сектор Газа с воздуха приводит к гибели людей

© AP Photo / Mariam DaggaЖители Газы пытаются достать продовольствие и гуманитарную помощь из кузова грузовика недалеко от Рафаха на юге сектора Газа
Жители Газы пытаются достать продовольствие и гуманитарную помощь из кузова грузовика недалеко от Рафаха на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Жители Газы пытаются достать продовольствие и гуманитарную помощь из кузова грузовика недалеко от Рафаха на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает небезопасным сбрасывание гуманитарной помощи в сектор Газа с воздуха, по его словам, это приводит к гибели людей.
Ранее на заседании парламента Турции, посвященной ситуации в Газе, лидер основной турецкой Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озел заявил, что Турция должна оказать помощь Газе с воздуха.
"Помощь, сбрасываемая с воздуха, приводит к гибели людей и не доходит до места назначения. 14-летний Мухаммед Эйд был раздавлен грузом. Все гуманитарные организации заявляют, что помощь с воздуха небезопасна", - приводит слова министра портал Haberler.com.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.
Cпутниковые кадры района Аз-Зейтун на юге города Газа, опубликованные американской газетой New York Times - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
NYT опубликовала спутниковые кадры разрушенного района в секторе Газа
Вчера, 11:58
 
В миреТурцияИзраильХакан ФиданОзгюр ОзельХАМАСБАПОРООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала