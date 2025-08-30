https://ria.ru/20250830/tsenzura-2038500393.html
Швыдкой объяснил свои слова о высокопрофессиональной цензуре
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
2025-08-30T13:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150938/03/1509380358_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_ab77c6c57891172a6c88ebc3b27c9665.jpg
ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ответ на вопрос РИА Новости заявил, что когда он говорит о высокопрофессиональной цензуре, в этом есть доля шутки, но вместе с этим подчеркнул, что целый ряд законодательных и правовых актов требует, на его взгляд, более точных формулировок. "С моей точки зрения, целый ряд законодательных актов, целый ряд правовых актов требует более точных формулировок. И в этом смысле, я думаю, здесь есть многое, о чем надо говорить правовикам и деятелям культуры в том числе", - подчеркнул он. Швыдкой отметил, что министерство спорта заказало Высшей школе экономики работу, которая бы дала более четкие формулировки тому, что является традиционными духовно-нравственными ценностями, чтобы это было конкретизировано. "Потому что сегодня, например, когда министерство культуры должно оценивать то или иное произведение с точки зрения соответствия традиционным национально-духовно-нравственным ценностям, то, поверьте мне, этот вопрос очень сложный", - добавил он. В качестве примера Швыдкой назвал несколько произведений мировой литературы, в отношении которых вопрос лицензирования был бы непростым. "Повторю, это очень трудная проблема. И здесь, когда я говорю о высокопрофессиональной цензуре, конечно, в этом есть доля такой шутки, но тут есть и свои вопросы. Те люди, которые будут давать лицензию или отслеживать, отсматривать художественные произведения на предмет соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям, они должны обладать, ну, как минимум, очень глубокой культурой. А если это будет попадать в суды... а это попадает в суды, то это потребует огромного количества высокопрофессиональных экспертов. Это серьезная тема. И это, безусловно, беспокоит", - подытожил он.
