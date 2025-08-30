https://ria.ru/20250830/trevoga-2038494146.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и восьми областях на севере и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 11.47 мск, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
