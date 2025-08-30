https://ria.ru/20250830/trevoga-2038459809.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.08.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Бориспольском районе Киевской области была объявлена в 07.45, в Киеве - в 07.53 мск. Кроме того, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской области страны.
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и части Киевской области