В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Бориспольском районе Киевской области была объявлена в 07.45, в Киеве - в 07.53 мск. Кроме того, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Николаевской области страны.

