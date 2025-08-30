https://ria.ru/20250830/transport-2038458913.html
В Севастополе приостановили работу морского пассажирского транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
