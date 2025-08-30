https://ria.ru/20250830/tramp-2038593435.html
Трамп рассказал о ремонте в Белом доме
Трамп рассказал о ремонте в Белом доме - РИА Новости, 30.08.2025
Трамп рассказал о ремонте в Белом доме
Ремонтирующие Белый дом рабочие оставили царапину на каменной кладке длиной около 23 метров, рассказал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T23:53:00+03:00
2025-08-30T23:53:00+03:00
2025-08-30T23:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038516187_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_9edcf264c4454adddd3703a7c3ae78d3.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ремонтирующие Белый дом рабочие оставили царапину на каменной кладке длиной около 23 метров, рассказал президент США Дональд Трамп. Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, для отделки Розового сада Белого дома использовался качественный известняк. "Я очень горжусь прекрасной каменной кладкой, которую мы сделали в Розовом саду, в данном случае с использованием известняка", - добавил американский лидер. Как заявил Трамп, несколько дней назад он обнаружил в известняке глубокую трещину длиной около 23 метров. "Это был субподрядчик, который устанавливал тяжелые элементы ландшафтного дизайна на сломанную и сильно наклоненную стальную тележку, которая терлась о мягкий, красивый камень", - сообщил президент. Как уточнил Трамп, найти ремонтников помогли записи с камер наблюдения. Соответствующие кадры он прикрепил к публикации. Камень заменят, а субподрядчику выставят счет, добавил американский лидер. В Белом доме по требованию Трампа активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Президент ранее объявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.
https://ria.ru/20250830/ssora-2038584460.html
https://ria.ru/20250829/foto-2038257367.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038516187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0e317be720cb86a59f62d61a4fc6ab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал о ремонте в Белом доме
Трамп: рабочие оставили 23 метровую царапину на каменной кладке Белого дома
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ремонтирующие Белый дом рабочие оставили царапину на каменной кладке длиной около 23 метров, рассказал президент США Дональд Трамп.
Как написал Трамп
в своей соцсети Truth Social, для отделки Розового сада Белого дома использовался качественный известняк.
"Я очень горжусь прекрасной каменной кладкой, которую мы сделали в Розовом саду, в данном случае с использованием известняка", - добавил американский лидер.
Как заявил Трамп, несколько дней назад он обнаружил в известняке глубокую трещину длиной около 23 метров.
"Это был субподрядчик, который устанавливал тяжелые элементы ландшафтного дизайна на сломанную и сильно наклоненную стальную тележку, которая терлась о мягкий, красивый камень", - сообщил президент.
Как уточнил Трамп, найти ремонтников помогли записи с камер наблюдения. Соответствующие кадры он прикрепил к публикации.
Камень заменят, а субподрядчику выставят счет, добавил американский лидер.
В Белом доме по требованию Трампа активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Президент ранее объявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.