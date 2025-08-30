https://ria.ru/20250830/tramp-2038593435.html

Трамп рассказал о ремонте в Белом доме

Ремонтирующие Белый дом рабочие оставили царапину на каменной кладке длиной около 23 метров, рассказал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 30.08.2025

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Ремонтирующие Белый дом рабочие оставили царапину на каменной кладке длиной около 23 метров, рассказал президент США Дональд Трамп. Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, для отделки Розового сада Белого дома использовался качественный известняк. "Я очень горжусь прекрасной каменной кладкой, которую мы сделали в Розовом саду, в данном случае с использованием известняка", - добавил американский лидер. Как заявил Трамп, несколько дней назад он обнаружил в известняке глубокую трещину длиной около 23 метров. "Это был субподрядчик, который устанавливал тяжелые элементы ландшафтного дизайна на сломанную и сильно наклоненную стальную тележку, которая терлась о мягкий, красивый камень", - сообщил президент. Как уточнил Трамп, найти ремонтников помогли записи с камер наблюдения. Соответствующие кадры он прикрепил к публикации. Камень заменят, а субподрядчику выставят счет, добавил американский лидер. В Белом доме по требованию Трампа активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Президент ранее объявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.

