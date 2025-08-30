https://ria.ru/20250830/tramp-2038562361.html
Трамп высказался о перспективе встречи с Путиным и Зеленским
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в перспективу трехсторонней встречи с РФ и Украиной."Трехсторонка случится. Насчет двухсторонки не знаю, но трехсторонка будет. Но вы знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller.По его словам, он бы хотел видеть разрешение украинского конфликта.
