Трамп высказался о перспективе встречи с Путиным и Зеленским
18:59 30.08.2025 (обновлено: 19:22 30.08.2025)
Трамп высказался о перспективе встречи с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в перспективу трехсторонней встречи с РФ и Украиной. РИА Новости, 30.08.2025
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в перспективу трехсторонней встречи с РФ и Украиной."Трехсторонка случится. Насчет двухсторонки не знаю, но трехсторонка будет. Но вы знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller.По его словам, он бы хотел видеть разрешение украинского конфликта.
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в перспективу трехсторонней встречи с РФ и Украиной.
"Трехсторонка случится. Насчет двухсторонки не знаю, но трехсторонка будет. Но вы знаете, иногда люди к этому не готовы", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller.
По его словам, он бы хотел видеть разрешение украинского конфликта.
Трамп заявил, что американских солдат не будет на Украине
