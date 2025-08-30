https://ria.ru/20250830/tramp-2038561655.html
Трамп заявил, что американских солдат не будет на Украине
дональд трамп
в мире
сша
украина
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над Украиной военных самолетов США и Европы, но подчеркнул, что американских солдат на Украине не будет."Наших солдат там не будет или чего-то другого", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller в ответ на соответствующий вопрос.США готовы помогать в воздухе, но в основном там предполагается присутствие европейских самолетов, добавил он.Президент США также заявил, что без гарантий безопасности "какого-либо рода" кризис не разрешится.
