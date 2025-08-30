Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что американских солдат не будет на Украине - РИА Новости, 30.08.2025
18:52 30.08.2025 (обновлено: 18:57 30.08.2025)
Трамп заявил, что американских солдат не будет на Украине
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над Украиной военных самолетов США и Европы, но подчеркнул, что американских солдат на Украине не будет."Наших солдат там не будет или чего-то другого", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller в ответ на соответствующий вопрос.США готовы помогать в воздухе, но в основном там предполагается присутствие европейских самолетов, добавил он.Президент США также заявил, что без гарантий безопасности "какого-либо рода" кризис не разрешится.
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над Украиной военных самолетов США и Европы, но подчеркнул, что американских солдат на Украине не будет.
"Наших солдат там не будет или чего-то другого", - сказал Трамп в интервью порталу Daily Caller в ответ на соответствующий вопрос.
США готовы помогать в воздухе, но в основном там предполагается присутствие европейских самолетов, добавил он.
Президент США также заявил, что без гарантий безопасности "какого-либо рода" кризис не разрешится.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Telegraph: Трамп обсудит с ЕС отправку на Украину "американских ЧВК"
Вчера, 12:50
 
Заголовок открываемого материала