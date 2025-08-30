https://ria.ru/20250830/tramp-2038538936.html

В Белом доме ответили на сообщения о якобы смерти Трампа

В Белом доме ответили на сообщения о якобы смерти Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп жив, проблем со здоровьем у него нет, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп жив, проблем со здоровьем у него нет, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома."С Трампом все в порядке. Сегодня утром мы собираемся на игру в гольф", — сказал собеседник издания.Ранее в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.

