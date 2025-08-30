Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме ответили на сообщения о якобы смерти Трампа
16:51 30.08.2025 (обновлено: 22:25 30.08.2025)
В Белом доме ответили на сообщения о якобы смерти Трампа
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп жив, проблем со здоровьем у него нет, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома."С Трампом все в порядке. Сегодня утром мы собираемся на игру в гольф", — сказал собеседник издания.Ранее в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп жив, проблем со здоровьем у него нет, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома.
Трампом все в порядке. Сегодня утром мы собираемся на игру в гольф", — сказал собеседник издания.
Ранее в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Вэнс заявил, что мог бы занять пост президента США
29 августа, 10:39
 
