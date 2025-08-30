https://ria.ru/20250830/tramp-2038494983.html

Telegraph: Трамп обсудит с ЕС отправку на Украину "американских ЧВК"

Telegraph: Трамп обсудит с ЕС отправку на Украину "американских ЧВК" - РИА Новости, 30.08.2025

Telegraph: Трамп обсудит с ЕС отправку на Украину "американских ЧВК"

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники."Американские частные военные компании могут быть развернуты на Украине в рамках долгосрочного мирного плана. Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о том, чтобы разрешить вооруженным подрядчикам помочь в строительстве укреплений для защиты американских интересов в этой стране", - сообщает издание.Как отмечается, план разрабатывается как обходной путь после того, как Трамп пообещал, что войска США не будут развернуты на Украине. Согласно изданию, ЧВК могут быть использованы для помощи в восстановлении линии обороны Украины, создании новых баз и защиты американских предприятий.Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Кроме того, президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

украина

россия

сша

2025

Новости

