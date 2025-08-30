https://ria.ru/20250830/tramp-2038465645.html
Bloomberg: Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на выходных
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц планируют переговорить с президентом США Дональдом Трампом на этих выходных, передаёт агентство Блумберг, не уточняя источник. "Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на этих выходных", - пишет агентство. Отмечается, что лидеры Франции и ФРГ, вероятно, проведут раздельные разговоры с Трампом.
