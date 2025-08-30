Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на выходных - РИА Новости, 30.08.2025
09:14 30.08.2025 (обновлено: 09:15 30.08.2025)
Bloomberg: Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на выходных
в мире
франция
сша
германия
дональд трамп
эммануэль макрон
фридрих мерц
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц планируют переговорить с президентом США Дональдом Трампом на этих выходных, передаёт агентство Блумберг, не уточняя источник. "Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на этих выходных", - пишет агентство. Отмечается, что лидеры Франции и ФРГ, вероятно, проведут раздельные разговоры с Трампом.
Bloomberg: Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на выходных

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц планируют переговорить с президентом США Дональдом Трампом на этих выходных, передаёт агентство Блумберг, не уточняя источник.
"Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на этих выходных", - пишет агентство.
Отмечается, что лидеры Франции и ФРГ, вероятно, проведут раздельные разговоры с Трампом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
СМИ раскрыли, как новый шаг Трампа затронул Украину
Вчера, 18:20
 
