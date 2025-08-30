https://ria.ru/20250830/tramp-2038440893.html

Трамп раскритиковал решение суда по незаконности пошлин

Трамп раскритиковал решение суда по незаконности пошлин - РИА Новости, 30.08.2025

Трамп раскритиковал решение суда по незаконности пошлин

Президент США Дональд Трамп счел "ошибочным" решение Апелляционного суда о том, что введение пошлин при его администрации было незаконным. РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T02:06:00+03:00

2025-08-30T02:06:00+03:00

2025-08-30T02:06:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп счел "ошибочным" решение Апелляционного суда о том, что введение пошлин при его администрации было незаконным. "Сегодня крайне пристрастный Апелляционный суд ошибочно постановил, что наши пошлины должны быть отменены, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге одержат победу", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Президент подчеркнул, что до решения Верховного суда все пошлины продолжают действовать, и пригрозил, что отмена тарифов станет "полной катастрофой для страны". Второго апреля Дональд Трамп объявил о введении базового 10% тарифа на импорт и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран, назвав эту дату "Днем освобождения". Однако уже спустя неделю повышение тарифов было приостановлено, а США начали торговые переговоры с рядом стран. Позднее, 1 августа, президент подписал исполнительный указ о введении пошлин от 10% до 41% против 69 торговых партнеров, которые вступили в силу 7 августа согласно опубликованным документам Белого дома. Тридацтого августа Апелляционный суд США признал, что президент Дональд Трамп превысил полномочия при введении пошлин, поэтому большинство из них являются незаконными, однако они остаются в силе до слушаний в Верховном суде 14 октября.

https://ria.ru/20250829/ekonomika-2038355085.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп