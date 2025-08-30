Трамп раскритиковал решение суда по незаконности пошлин
Трамп счел ошибочным решение Апелляционного суда США о незаконности пошлин
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп счел "ошибочным" решение Апелляционного суда о том, что введение пошлин при его администрации было незаконным.
"Сегодня крайне пристрастный Апелляционный суд ошибочно постановил, что наши пошлины должны быть отменены, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге одержат победу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент подчеркнул, что до решения Верховного суда все пошлины продолжают действовать, и пригрозил, что отмена тарифов станет "полной катастрофой для страны".
Второго апреля Дональд Трамп объявил о введении базового 10% тарифа на импорт и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран, назвав эту дату "Днем освобождения". Однако уже спустя неделю повышение тарифов было приостановлено, а США начали торговые переговоры с рядом стран. Позднее, 1 августа, президент подписал исполнительный указ о введении пошлин от 10% до 41% против 69 торговых партнеров, которые вступили в силу 7 августа согласно опубликованным документам Белого дома.
Тридацтого августа Апелляционный суд США признал, что президент Дональд Трамп превысил полномочия при введении пошлин, поэтому большинство из них являются незаконными, однако они остаются в силе до слушаний в Верховном суде 14 октября.