Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о поставках Киеву оружия для ударов вглубь России - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 30.08.2025 (обновлено: 09:23 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/tramp-2038433217.html
В США заявили о поставках Киеву оружия для ударов вглубь России
В США заявили о поставках Киеву оружия для ударов вглубь России - РИА Новости, 30.08.2025
В США заявили о поставках Киеву оружия для ударов вглубь России
Вашингтон предоставил Украине оружие для более глубоких ударов по России, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T00:52:00+03:00
2025-08-30T09:23:00+03:00
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вашингтон предоставил Украине оружие для более глубоких ударов по России, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.&quot;Президент Трамп, во-первых, хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий&quot;, — сказал он, отвечая на вопрос о поддержке Киева.При этом Уитакер не уточнил, о каких именно системах идет речь, но упомянул, что США отправляют киевскому режиму "миллион долларов в месяц" через партнеров по НАТО.Вчера телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что на Украину уже в этом году могут быть поставлены управляемые ракеты воздушного базирования ERAM, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится.На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц писала, что Пентагон несколько месяцев запрещает Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. По данным издания, ограничения касаются также британских и французских крылатых ракет Storm Shadow.Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250824/smi-2037227375.html
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037735954.html
https://ria.ru/20250822/nato-2037004746.html
украина
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир путин, сша
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Владимир Путин, США
В США заявили о поставках Киеву оружия для ударов вглубь России

Постпред США Уитакер: Трамп дал Киеву оружие для более глубоких ударов по России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вашингтон предоставил Украине оружие для более глубоких ударов по России, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.
«

"Президент Трамп, во-первых, хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий", — сказал он, отвечая на вопрос о поддержке Киева.

Ракеты Atacms - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
WSJ: Пентагон запрещает Украине бить вглубь России дальнобойным оружием
24 августа, 00:03
При этом Уитакер не уточнил, о каких именно системах идет речь, но упомянул, что США отправляют киевскому режиму "миллион долларов в месяц" через партнеров по НАТО.

В ноябре прошлого года тогдашний президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории. Впоследствии Великобритания и Франция также позволили применять свои Storm Shadow и SCALP в этих целях.

Вчера телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что на Украину уже в этом году могут быть поставлены управляемые ракеты воздушного базирования ERAM, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО, заявил Трамп
26 августа, 19:32
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц писала, что Пентагон несколько месяцев запрещает Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. По данным издания, ограничения касаются также британских и французских крылатых ракет Storm Shadow.
Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
НАТО за месяц закупила у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
22 августа, 15:45
 
В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Сергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала