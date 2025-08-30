https://ria.ru/20250830/tramp-2038433217.html

В США заявили о поставках Киеву оружия для ударов вглубь России

Вашингтон предоставил Украине оружие для более глубоких ударов по России, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Вашингтон предоставил Украине оружие для более глубоких ударов по России, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News."Президент Трамп, во-первых, хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий", — сказал он, отвечая на вопрос о поддержке Киева.При этом Уитакер не уточнил, о каких именно системах идет речь, но упомянул, что США отправляют киевскому режиму "миллион долларов в месяц" через партнеров по НАТО.Вчера телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что на Украину уже в этом году могут быть поставлены управляемые ракеты воздушного базирования ERAM, если сделка по их продаже Соединенными Штатами состоится.На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц писала, что Пентагон несколько месяцев запрещает Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. По данным издания, ограничения касаются также британских и французских крылатых ракет Storm Shadow.Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса воюют с Россией.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

