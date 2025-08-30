Рейтинг@Mail.ru
В России появится цифровой токен, эквивалентный ста килограммам пшеницы - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/token-2038461682.html
В России появится цифровой токен, эквивалентный ста килограммам пшеницы
В России появится цифровой токен, эквивалентный ста килограммам пшеницы - РИА Новости, 30.08.2025
В России появится цифровой токен, эквивалентный ста килограммам пшеницы
ГК "Мелком" представила цифровой токен, эквивалентный 100 килограммам сертифицированной пшеницы, всего таких токенов выпущено 340 тысяч, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T08:24:00+03:00
2025-08-30T08:24:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977519_0:0:2870:1615_1920x0_80_0_0_75b4b94e94cef6f83f6fae396cc758a2.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ГК "Мелком" представила цифровой токен, эквивалентный 100 килограммам сертифицированной пшеницы, всего таких токенов выпущено 340 тысяч, рассказали РИА Новости в компании. "Группа компаний "Мелком" первой на российском рынке представила новый инструмент - утилитарные цифровые права, обеспеченные реальным товаром: продовольственной пшеницей 3-го класса. Размещение осуществляется на платформе "статус-инвест", - говорится в сообщении. По словам заместителя генерального директора ГК "Мелком" Михаила Дорофеева, утилитарные цифровые права - это новый финансово-цифровой инструмент, с помощью которого можно оформить право требования на конкретный товар, в данном случае - на партию продовольственной пшеницы. "Проще говоря, каждый цифровой токен - это эквивалент определённого объёма реального товара, закреплённого юридически и технологически. Это сочетание блокчейн-технологий с реальным аграрным сектором", - объяснил Дорофеев. "Каждое цифровое право представляет собой право требования 100 килограмм сертифицированной пшеницы. Всего выпущено 340 тысяч УЦП, что эквивалентно 34 тысячам тонн зерна", - добавили в компании. Дорофеев заверил, что цифровизация активов поможет оперативнее привлечь финансирование, уменьшить ценовые риски и снизить зависимость от традиционного кредитования. Также он отметил, что инвесторам предлагается шанс участвовать в реальном секторе экономики без физического взаимодействия с товаром. ГК "Мелком" - крупный холдинг с замкнутым производственным циклом. Деятельность группы связана с переработкой и поставками сельскохозяйственного сырья. В ключевые направления входят: зернопереработка, птицеводство, маслоэкстракционное производство, рыбоводство и переработка льна.
https://ria.ru/20250620/putin-2024387477.html
https://ria.ru/20250620/pshenitsa-2024386618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977519_0:0:2320:1739_1920x0_80_0_0_da6e73e256bac83ffa8bf9d8a9ea019e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В России появится цифровой токен, эквивалентный ста килограммам пшеницы

"Мелком": впервые в России появился цифровой токен, эквивалентный 100 кг пшеницы

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Волгоградской области
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ГК "Мелком" представила цифровой токен, эквивалентный 100 килограммам сертифицированной пшеницы, всего таких токенов выпущено 340 тысяч, рассказали РИА Новости в компании.
"Группа компаний "Мелком" первой на российском рынке представила новый инструмент - утилитарные цифровые права, обеспеченные реальным товаром: продовольственной пшеницей 3-го класса. Размещение осуществляется на платформе "статус-инвест", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Россия занимает первое место в мире по продажам пшеницы, заявил Путин
20 июня, 19:40
По словам заместителя генерального директора ГК "Мелком" Михаила Дорофеева, утилитарные цифровые права - это новый финансово-цифровой инструмент, с помощью которого можно оформить право требования на конкретный товар, в данном случае - на партию продовольственной пшеницы.
"Проще говоря, каждый цифровой токен - это эквивалент определённого объёма реального товара, закреплённого юридически и технологически. Это сочетание блокчейн-технологий с реальным аграрным сектором", - объяснил Дорофеев.
"Каждое цифровое право представляет собой право требования 100 килограмм сертифицированной пшеницы. Всего выпущено 340 тысяч УЦП, что эквивалентно 34 тысячам тонн зерна", - добавили в компании.
Дорофеев заверил, что цифровизация активов поможет оперативнее привлечь финансирование, уменьшить ценовые риски и снизить зависимость от традиционного кредитования. Также он отметил, что инвесторам предлагается шанс участвовать в реальном секторе экономики без физического взаимодействия с товаром.
ГК "Мелком" - крупный холдинг с замкнутым производственным циклом. Деятельность группы связана с переработкой и поставками сельскохозяйственного сырья. В ключевые направления входят: зернопереработка, птицеводство, маслоэкстракционное производство, рыбоводство и переработка льна.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин заявил о планах создать хаб для экспорта пшеницы в Бахрейне
20 июня, 19:38
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала