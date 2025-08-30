https://ria.ru/20250830/token-2038461682.html

В России появится цифровой токен, эквивалентный ста килограммам пшеницы

В России появится цифровой токен, эквивалентный ста килограммам пшеницы - РИА Новости, 30.08.2025

В России появится цифровой токен, эквивалентный ста килограммам пшеницы

ГК "Мелком" представила цифровой токен, эквивалентный 100 килограммам сертифицированной пшеницы, всего таких токенов выпущено 340 тысяч, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T08:24:00+03:00

2025-08-30T08:24:00+03:00

2025-08-30T08:24:00+03:00

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031977519_0:0:2870:1615_1920x0_80_0_0_75b4b94e94cef6f83f6fae396cc758a2.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ГК "Мелком" представила цифровой токен, эквивалентный 100 килограммам сертифицированной пшеницы, всего таких токенов выпущено 340 тысяч, рассказали РИА Новости в компании. "Группа компаний "Мелком" первой на российском рынке представила новый инструмент - утилитарные цифровые права, обеспеченные реальным товаром: продовольственной пшеницей 3-го класса. Размещение осуществляется на платформе "статус-инвест", - говорится в сообщении. По словам заместителя генерального директора ГК "Мелком" Михаила Дорофеева, утилитарные цифровые права - это новый финансово-цифровой инструмент, с помощью которого можно оформить право требования на конкретный товар, в данном случае - на партию продовольственной пшеницы. "Проще говоря, каждый цифровой токен - это эквивалент определённого объёма реального товара, закреплённого юридически и технологически. Это сочетание блокчейн-технологий с реальным аграрным сектором", - объяснил Дорофеев. "Каждое цифровое право представляет собой право требования 100 килограмм сертифицированной пшеницы. Всего выпущено 340 тысяч УЦП, что эквивалентно 34 тысячам тонн зерна", - добавили в компании. Дорофеев заверил, что цифровизация активов поможет оперативнее привлечь финансирование, уменьшить ценовые риски и снизить зависимость от традиционного кредитования. Также он отметил, что инвесторам предлагается шанс участвовать в реальном секторе экономики без физического взаимодействия с товаром. ГК "Мелком" - крупный холдинг с замкнутым производственным циклом. Деятельность группы связана с переработкой и поставками сельскохозяйственного сырья. В ключевые направления входят: зернопереработка, птицеводство, маслоэкстракционное производство, рыбоводство и переработка льна.

https://ria.ru/20250620/putin-2024387477.html

https://ria.ru/20250620/pshenitsa-2024386618.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия