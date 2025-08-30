https://ria.ru/20250830/teatr-2038493135.html

Швыдкой допустил возможность проведения в России Театральной олимпиады

ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой допустил возможность организации Театральной олимпиады в России в 2028 году. По словам Швыдкого, который встретился с российскими журналистами в Токио, в Японии сейчас проходит неделя под общим названием "Привет с края света". "Сейчас идет неделя, которая проходит в Того под общим названием "Привет с края света". Это такой спектакль Greetings from the Edge of the Earth. Это спектакли выдающегося японского режиссера Тадаси Судзуки, который отмечает своеобразную дату. В прошлом году ему было 85 лет, а в следующем году - 50 лет, как его лаборатория поселилась в Того, где у него шесть сцен", - пояснил он. Швыдкой добавил, что в рамках этого мероприятия пройдет заседание Оргкомитета мировой Театральной олимпиады, куда приедут также "коллеги из Греции Теодорос Терзопулос, Аттила Виднянский из Будапешта, Валерий Фокин из Москвы". "И поскольку мы с Судзуки дружим последние лет 45, то он попросил, чтобы я к нему приехал... И поскольку у нас большой опыт проведения в России международных олимпиад, мировых. Последняя была в 2019 году, и она собрала 23 страны, если мне не изменяет память. 51 спектакль. То в принципе мы можем думать и о том, чтобы такую олимпиаду провести еще раз в России. Тем более, что в 2028 году будет 130-летие Художественного театра. Сам бог велел", - сказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. IX Театральной олимпиады проходила с 23 августа по 23 сентября 2019 года в Японии и с 15 июня по 15 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге под общей темой "Творить, объединяя" (Creating Bridges).

