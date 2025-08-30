https://ria.ru/20250830/tbilisi-2038587602.html

В Тбилиси ликвидировали пожар на горном склоне

В Тбилиси ликвидировали пожар на горном склоне

Крупный пожар на горном склоне на окраине Тбилиси в районе Авчала ликвидирован, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

в мире

тбилиси

грузия

ТБИЛИСИ, 30 авг - РИА Новости. Крупный пожар на горном склоне на окраине Тбилиси в районе Авчала ликвидирован, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. "В Тбилиси потушен пожар на горном склоне возле объездной дороги Авчала-Загеси. Большинство очагов возгорания находились в недоступном для специальной техники месте, где пожарным приходилось передвигаться пешком по труднопроходимой местности и проводить работы по тушению индивидуальными средствами… Пожар ликвидирован, ведется обработка очагов возгорания. В целях безопасности пожарные будут наблюдать за районом в течение всей ночи", - говорится в заявлении службы. Ведомство отмечает, что помимо пожарных и тяжелой техники, в непрерывном процессе тушения пожара были задействованы два вертолета пограничной полиции. В результате пожара никто не пострадал.

тбилиси

грузия

2025

