В Тбилиси ликвидировали пожар на горном склоне
22:04 30.08.2025
В Тбилиси ликвидировали пожар на горном склоне
2025-08-30T22:04:00+03:00
2025-08-30T22:04:00+03:00
в мире
тбилиси
грузия
ТБИЛИСИ, 30 авг - РИА Новости. Крупный пожар на горном склоне на окраине Тбилиси в районе Авчала ликвидирован, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. "В Тбилиси потушен пожар на горном склоне возле объездной дороги Авчала-Загеси. Большинство очагов возгорания находились в недоступном для специальной техники месте, где пожарным приходилось передвигаться пешком по труднопроходимой местности и проводить работы по тушению индивидуальными средствами… Пожар ликвидирован, ведется обработка очагов возгорания. В целях безопасности пожарные будут наблюдать за районом в течение всей ночи", - говорится в заявлении службы. Ведомство отмечает, что помимо пожарных и тяжелой техники, в непрерывном процессе тушения пожара были задействованы два вертолета пограничной полиции. В результате пожара никто не пострадал.
тбилиси
грузия
в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
ТБИЛИСИ, 30 авг - РИА Новости. Крупный пожар на горном склоне на окраине Тбилиси в районе Авчала ликвидирован, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Тбилиси потушен пожар на горном склоне возле объездной дороги Авчала-Загеси. Большинство очагов возгорания находились в недоступном для специальной техники месте, где пожарным приходилось передвигаться пешком по труднопроходимой местности и проводить работы по тушению индивидуальными средствами… Пожар ликвидирован, ведется обработка очагов возгорания. В целях безопасности пожарные будут наблюдать за районом в течение всей ночи", - говорится в заявлении службы.
Ведомство отмечает, что помимо пожарных и тяжелой техники, в непрерывном процессе тушения пожара были задействованы два вертолета пограничной полиции. В результате пожара никто не пострадал.
Акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Грузинская оппозиция пообещала устроить мирную революцию
29 августа, 13:00
 
В мире, Тбилиси, Грузия
 
 
