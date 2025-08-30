Рейтинг@Mail.ru
На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/tablichka-2038455665.html
На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку
На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку - РИА Новости, 30.08.2025
На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку
Памятная табличка установлена на месте гибели Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T06:35:00+03:00
2025-08-30T06:35:00+03:00
москва
европа
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038455529_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_5134723b48b26db31982eee274a3cfce.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Памятная табличка установлена на месте гибели Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Москве была открыта улица имени Кириллова. "В этом доме жил Кириллов Игорь Анатольевич (13 июля 1970 г. - 17 декабря 2024 г.) Герой Российской Федерации, Герой труда Российской Федерации, генерал-лейтенант", - сказано на табличке. Также у подъезда стоят две вазы с красными розами в память о генерале. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
https://ria.ru/20250819/kirillov-2036391885.html
https://ria.ru/20250515/arest-2017064363.html
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038455529_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_74cbc115de8a2b33f3aa53139813f06f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, европа, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
Москва, Европа, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку

На месте гибели генерала Кириллова в Москве установили памятную табличку

© РИА НовостиМемориальная табличка на месте смерти генерал-лейтенанта Кириллова
Мемориальная табличка на месте смерти генерал-лейтенанта Кириллова - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости
Мемориальная табличка на месте смерти генерал-лейтенанта Кириллова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Памятная табличка установлена на месте гибели Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Москве была открыта улица имени Кириллова.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Костромской области увековечивают память генерала Игоря Кириллова
19 августа, 20:54
"В этом доме жил Кириллов Игорь Анатольевич (13 июля 1970 г. - 17 декабря 2024 г.) Герой Российской Федерации, Герой труда Российской Федерации, генерал-лейтенант", - сказано на табличке.
Также у подъезда стоят две вазы с красными розами в память о генерале.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Батухан Точиев, арестованный по делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, в Басманном районном суде - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мужчинам, обвиняемым в убийстве генерала Кириллова, продлили арест
15 мая, 11:30
 
МоскваЕвропаИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала