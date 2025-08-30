https://ria.ru/20250830/tablichka-2038455665.html

На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку

На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку - РИА Новости, 30.08.2025

На месте гибели генерала Кириллова установили памятную табличку

Памятная табличка установлена на месте гибели Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Памятная табличка установлена на месте гибели Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Москве была открыта улица имени Кириллова. "В этом доме жил Кириллов Игорь Анатольевич (13 июля 1970 г. - 17 декабря 2024 г.) Герой Российской Федерации, Герой труда Российской Федерации, генерал-лейтенант", - сказано на табличке. Также у подъезда стоят две вазы с красными розами в память о генерале. Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

