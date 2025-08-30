https://ria.ru/20250830/svo-2038535203.html
ВС России продолжат выполнение задач спецоперации, заявил Герасимов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы продолжат выполнение задач спецоперации ведением наступательных действий, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов. "Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
