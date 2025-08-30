Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль 13 поселений в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 30.08.2025
ВС России взяли под контроль 13 поселений в Сумской области
ВС России взяли под контроль 13 поселений в Сумской области - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России взяли под контроль 13 поселений в Сумской области
Группировка "Север" взяла под свой контроль 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов в Сумской области, заявил начальник Генерального штаба... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:11:00+03:00
2025-08-30T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
курская область
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010970533_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aac2bd70f9840a5d1a66223ea4a2df58.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группировка "Север" взяла под свой контроль 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов в Сумской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Группировка войск "Север" после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
безопасность, сумская область, россия, курская область, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Курская область, Валерий Герасимов
ВС России взяли под контроль 13 поселений в Сумской области

Группировка «Север» освободила 210 квадратных километров в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группировка "Север" взяла под свой контроль 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов в Сумской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"Группировка войск "Север" после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
В Сумской области под ракетный удар попал командный пункт 110-й бригады ВСУ
28 августа, 06:37
28 августа, 06:37
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Сумская область
Россия
Курская область
Валерий Герасимов
 
 
