https://ria.ru/20250830/svo-2038530784.html

ВС России взяли под контроль 13 поселений в Сумской области

ВС России взяли под контроль 13 поселений в Сумской области - РИА Новости, 30.08.2025

ВС России взяли под контроль 13 поселений в Сумской области

Группировка "Север" взяла под свой контроль 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов в Сумской области, заявил начальник Генерального штаба... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T16:11:00+03:00

2025-08-30T16:11:00+03:00

2025-08-30T16:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

россия

курская область

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010970533_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aac2bd70f9840a5d1a66223ea4a2df58.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группировка "Север" взяла под свой контроль 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов в Сумской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Группировка войск "Север" после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2038000023.html

сумская область

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сумская область, россия, курская область, валерий герасимов