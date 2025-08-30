https://ria.ru/20250830/svo-2038530784.html
ВС России взяли под контроль 13 поселений в Сумской области
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группировка "Север" взяла под свой контроль 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов в Сумской области, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу. "Группировка войск "Север" после разгрома противника и ликвидации его вклинения на территории Курской области выполняет задачу по созданию зоны безопасности. В настоящее время в Сумской области под контроль наших войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны РФ.
