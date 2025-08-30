https://ria.ru/20250830/svo-2038528757.html

ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины

Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.

