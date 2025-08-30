https://ria.ru/20250830/svo-2038528757.html
ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины
ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины
Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:04:00+03:00
2025-08-30T16:04:00+03:00
2025-08-30T16:19:00+03:00
украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.
https://ria.ru/20250828/vsu-2038129680.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы рф, россия, валерий герасимов
Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов
ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины
ВС РФ за весенне-летний период нанесли 76 ударов по военным объектам Украины