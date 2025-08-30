Рейтинг@Mail.ru
ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 30.08.2025 (обновлено: 16:19 30.08.2025)
ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины
ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины
Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.
украина, вооруженные силы рф, россия, валерий герасимов
Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов
ВС России за полгода нанесли удары по 76 военным объектам Украины

ВС РФ за весенне-летний период нанесли 76 ударов по военным объектам Украины

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в течение весны и лета 2025 года нанесли целенаправленные удары по 76 важным военным и военно-промышленным объектам Украины, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных огневых ударов исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам", - сказал Герасимов, слова которого приводит МО РФ.
Заголовок открываемого материала