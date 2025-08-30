https://ria.ru/20250830/svo-2038528123.html

Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО

Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании в зоне СВО. Он рассказал об успехах армии и ударах по украинскому ВПК. Главное — в материале РИА Новости.Общее положение на фронте"В весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери. В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для "затыкания дыр". На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск".Удары по украинскому ВПК"За весенне-летний период такие удары были нанесены по 76 важным объектам. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности".Обстановка в зоне действий "Севера" и "Запада"Успехи группировок "Юг" и "Центр"Обстановка в зоне действий "Востока" и "Днепра"

