https://ria.ru/20250830/svo-2038527880.html

Генштаб ВС России рассказал о ситуации в Харьковской области

Генштаб ВС России рассказал о ситуации в Харьковской области - РИА Новости, 30.08.2025

Генштаб ВС России рассказал о ситуации в Харьковской области

На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ –... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T16:02:00+03:00

2025-08-30T16:02:00+03:00

2025-08-30T16:27:00+03:00

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу."На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.

https://ria.ru/20250829/vsu-2038233786.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, безопасность, россия, харьковская область, валерий герасимов