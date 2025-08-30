https://ria.ru/20250830/svo-2038527880.html
Генштаб ВС России рассказал о ситуации в Харьковской области
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу."На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
