Генштаб ВС России рассказал о ситуации в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 30.08.2025 (обновлено: 16:27 30.08.2025)
Генштаб ВС России рассказал о ситуации в Харьковской области
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу."На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
Герасимов: Купянск почти полностью заблокирован российскими войсками

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов в зоне проведения спецоперации подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу.
"На территории Харьковской области ведутся боевые действия по улучшению положения дел на волчанском и липцовском направлениях", - приводит Минобороны РФ слова Герасимова.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияХарьковская областьВалерий Герасимов
 
 
