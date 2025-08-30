Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили более 3,5 тысячи квадратных километров в 2025 году
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 30.08.2025 (обновлено: 16:07 30.08.2025)
ВС России освободили более 3,5 тысячи квадратных километров в 2025 году
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
россия
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."С марта месяца освобождено более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
валерий герасимов, россия, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Россия, Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.
В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.
"С марта месяца освобождено более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовРоссияДмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)
 
 
