ВС России освободили более 3,5 тысячи квадратных километров в 2025 году
ВС России освободили более 3,5 тысячи квадратных километров в 2025 году - РИА Новости, 30.08.2025
ВС России освободили более 3,5 тысячи квадратных километров в 2025 году
Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:01:00+03:00
2025-08-30T16:01:00+03:00
2025-08-30T16:07:00+03:00
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."С марта месяца освобождено более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
ВС России освободили более 3,5 тысячи квадратных километров в 2025 году
ВС РФ освободили более 3,5 тысячи квадратных километров в зоне СВО в 2025 году