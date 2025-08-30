https://ria.ru/20250830/svo-2038527784.html

ВС России освободили более 3,5 тысячи квадратных километров в 2025 году

30.08.2025

ВС России освободили более 3,5 тысячи квадратных километров в 2025 году

Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных... РИА Новости, 30.08.2025

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

россия

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские военные в зоне специальной военной операции с марта нынешнего года освободили более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов.В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу."С марта месяца освобождено более 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов", - сказал Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.

россия

2025

