19:32 30.08.2025
Суд признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Столичный суд по иску прокурора признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам и постановил запретить распространение данной информации в РФ, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, на сайте "Авито" были размещены объявления о сдаче квартиры, содержащие признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам следующего содержания: "Сдам… только для мусульман! Цыгане не звоните!", "Только для славян". "Административный иск прокурора… удовлетворить… Признать информацию, распространяемую посредством сети "Интернет" на сайтах по электронным адресам… информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказано в документах.
Кресло судьи
Кресло судьи. Архивное фото
