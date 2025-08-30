https://ria.ru/20250830/sud-2038568892.html

Суд признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам

Суд признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам - РИА Новости, 30.08.2025

Суд признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам

Столичный суд по иску прокурора признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам и постановил запретить распространение данной информации в РФ, РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T19:32:00+03:00

2025-08-30T19:32:00+03:00

2025-08-30T19:32:00+03:00

жилье

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Столичный суд по иску прокурора признал дискриминацией объявления об отказе в сдаче жилья цыганам и постановил запретить распространение данной информации в РФ, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, на сайте "Авито" были размещены объявления о сдаче квартиры, содержащие признаки дискриминации по национальному и религиозному признакам следующего содержания: "Сдам… только для мусульман! Цыгане не звоните!", "Только для славян". "Административный иск прокурора… удовлетворить… Признать информацию, распространяемую посредством сети "Интернет" на сайтах по электронным адресам… информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказано в документах.

https://ria.ru/20250821/sud-2036765075.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, москва