Рейтинг@Mail.ru
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 30.08.2025
https://ria.ru/20250830/sud-2038465992.html
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову - РИА Новости, 30.08.2025
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову
Суд в Подмосковье освободил от наказания в виде принудительных работ одну из женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T09:16:00+03:00
2025-08-30T09:16:00+03:00
георгий жуков
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд в Подмосковье освободил от наказания в виде принудительных работ одну из женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, вторую фигурантку не освободил, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что обе женщины подали ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ, суды первой инстанции отклонили оба прошения, решения были обжалованы. На стадии апелляции Анастасии Лысенковой удалось добиться освобождения, Вере Николаевой - нет. В суде Лысенкова, как говорится в материалах, утверждала, что после УДО намерена вернуться к должности операционной медицинской сестры центра неврологии. Николаева в свою очередь указывала, что является донором крови, перечисляла деньги на помощь военным медикам, выполняющим свой долг в зоне проведения СВО. Обе имеют положительные характеристики с мест отбывания принудительных работ. Тверской суд Москвы в августе прошлого года приговорил Анастасию Лысенкову и Веру Николаеву к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Изначально они находились в СИЗО, однако позднее меру пресечения женщинам изменили на домашний арест. Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР". Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250805/prigovor-2033569754.html
https://ria.ru/20250630/stavropole-2026322897.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
георгий жуков, москва, происшествия
Георгий Жуков, Москва, Происшествия
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову

Суд в Подмосковье освободил от наказания женщину, повредившую памятник Жукову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд в Подмосковье освободил от наказания в виде принудительных работ одну из женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, вторую фигурантку не освободил, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что обе женщины подали ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ, суды первой инстанции отклонили оба прошения, решения были обжалованы. На стадии апелляции Анастасии Лысенковой удалось добиться освобождения, Вере Николаевой - нет.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь
5 августа, 20:58
В суде Лысенкова, как говорится в материалах, утверждала, что после УДО намерена вернуться к должности операционной медицинской сестры центра неврологии. Николаева в свою очередь указывала, что является донором крови, перечисляла деньги на помощь военным медикам, выполняющим свой долг в зоне проведения СВО. Обе имеют положительные характеристики с мест отбывания принудительных работ.
Тверской суд Москвы в августе прошлого года приговорил Анастасию Лысенкову и Веру Николаеву к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Изначально они находились в СИЗО, однако позднее меру пресечения женщинам изменили на домашний арест.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР".
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Суд на Ставрополье вынес приговор мужчинам, осквернившим "Вечный огонь"
30 июня, 15:31
 
Георгий ЖуковМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала