https://ria.ru/20250830/sud-2038465992.html
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову - РИА Новости, 30.08.2025
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову
Суд в Подмосковье освободил от наказания в виде принудительных работ одну из женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T09:16:00+03:00
2025-08-30T09:16:00+03:00
2025-08-30T09:16:00+03:00
георгий жуков
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд в Подмосковье освободил от наказания в виде принудительных работ одну из женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, вторую фигурантку не освободил, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что обе женщины подали ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ, суды первой инстанции отклонили оба прошения, решения были обжалованы. На стадии апелляции Анастасии Лысенковой удалось добиться освобождения, Вере Николаевой - нет. В суде Лысенкова, как говорится в материалах, утверждала, что после УДО намерена вернуться к должности операционной медицинской сестры центра неврологии. Николаева в свою очередь указывала, что является донором крови, перечисляла деньги на помощь военным медикам, выполняющим свой долг в зоне проведения СВО. Обе имеют положительные характеристики с мест отбывания принудительных работ. Тверской суд Москвы в августе прошлого года приговорил Анастасию Лысенкову и Веру Николаеву к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Изначально они находились в СИЗО, однако позднее меру пресечения женщинам изменили на домашний арест. Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР". Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250805/prigovor-2033569754.html
https://ria.ru/20250630/stavropole-2026322897.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий жуков, москва, происшествия
Георгий Жуков, Москва, Происшествия
Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову
Суд в Подмосковье освободил от наказания женщину, повредившую памятник Жукову
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд в Подмосковье освободил от наказания в виде принудительных работ одну из женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, вторую фигурантку не освободил, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что обе женщины подали ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ, суды первой инстанции отклонили оба прошения, решения были обжалованы. На стадии апелляции Анастасии Лысенковой удалось добиться освобождения, Вере Николаевой - нет.
В суде Лысенкова, как говорится в материалах, утверждала, что после УДО намерена вернуться к должности операционной медицинской сестры центра неврологии. Николаева в свою очередь указывала, что является донором крови, перечисляла деньги на помощь военным медикам, выполняющим свой долг в зоне проведения СВО. Обе имеют положительные характеристики с мест отбывания принудительных работ.
Тверской суд Москвы
в августе прошлого года приговорил Анастасию Лысенкову и Веру Николаеву к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Изначально они находились в СИЗО, однако позднее меру пресечения женщинам изменили на домашний арест.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову
на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР".
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.