Суд освободил от наказания одну из женщин, повредивших памятник Жукову

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд в Подмосковье освободил от наказания в виде принудительных работ одну из женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, вторую фигурантку не освободил, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что обе женщины подали ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ, суды первой инстанции отклонили оба прошения, решения были обжалованы. На стадии апелляции Анастасии Лысенковой удалось добиться освобождения, Вере Николаевой - нет. В суде Лысенкова, как говорится в материалах, утверждала, что после УДО намерена вернуться к должности операционной медицинской сестры центра неврологии. Николаева в свою очередь указывала, что является донором крови, перечисляла деньги на помощь военным медикам, выполняющим свой долг в зоне проведения СВО. Обе имеют положительные характеристики с мест отбывания принудительных работ. Тверской суд Москвы в августе прошлого года приговорил Анастасию Лысенкову и Веру Николаеву к одному году принудительных работ с удержанием 10% заработной платы. Изначально они находились в СИЗО, однако позднее меру пресечения женщинам изменили на домашний арест. Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР". Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

