https://ria.ru/20250830/stavka-2038474637.html

Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ

Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ - РИА Новости, 30.08.2025

Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ

Чрезмерная индексация регулируемых тарифов в РФ является одной из причин более медленного снижения ставки Центрального банка (ЦБ), текущие темпы явно... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T10:51:00+03:00

2025-08-30T10:51:00+03:00

2025-08-30T11:42:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

игорь сечин

роснефть

транснефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Чрезмерная индексация регулируемых тарифов в РФ является одной из причин более медленного снижения ставки Центрального банка (ЦБ), текущие темпы явно недостаточны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны", - приводятся в отчёте компании за первое полугодие слова Сечина.Глава "Роснефти" подчеркнул, что опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль."С начала года тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов – 13,8%, тарифы РЖД на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8%; с 1 июля регулируемые оптовые цены на газ "Газпрома" выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии – 11,6%", - обратил внимание он.Сечин также отметил, что одним из следствий длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров."Помимо этого, высокая ставка приводит к росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал", - добавил он.

https://ria.ru/20250829/tsb-2038272362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), игорь сечин, роснефть, транснефть