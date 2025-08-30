Рейтинг@Mail.ru
Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ - РИА Новости, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 30.08.2025 (обновлено: 11:42 30.08.2025)
https://ria.ru/20250830/stavka-2038474637.html
Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ
Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ - РИА Новости, 30.08.2025
Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ
Чрезмерная индексация регулируемых тарифов в РФ является одной из причин более медленного снижения ставки Центрального банка (ЦБ), текущие темпы явно... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T10:51:00+03:00
2025-08-30T11:42:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
игорь сечин
роснефть
транснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Чрезмерная индексация регулируемых тарифов в РФ является одной из причин более медленного снижения ставки Центрального банка (ЦБ), текущие темпы явно недостаточны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин."Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны", - приводятся в отчёте компании за первое полугодие слова Сечина.Глава "Роснефти" подчеркнул, что опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль."С начала года тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов – 13,8%, тарифы РЖД на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8%; с 1 июля регулируемые оптовые цены на газ "Газпрома" выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии – 11,6%", - обратил внимание он.Сечин также отметил, что одним из следствий длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров."Помимо этого, высокая ставка приводит к росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал", - добавил он.
https://ria.ru/20250829/tsb-2038272362.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_52a8ee48dfacfbaaac497e0d425b905b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), игорь сечин, роснефть, транснефть
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Игорь Сечин, Роснефть, Транснефть
Сечин назвал причины медленного снижения ставки ЦБ

Сечин: индексация регулируемых тарифов - причина медленного снижения ставки ЦБ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Чрезмерная индексация регулируемых тарифов в РФ является одной из причин более медленного снижения ставки Центрального банка (ЦБ), текущие темпы явно недостаточны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки. Несмотря на принятые Банком России в июне-июле решения, темпы снижения ставки явно недостаточны", - приводятся в отчёте компании за первое полугодие слова Сечина.
Глава "Роснефти" подчеркнул, что опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль.
"С начала года тарифы "Транснефти" на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов – 13,8%, тарифы РЖД на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8%; с 1 июля регулируемые оптовые цены на газ "Газпрома" выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии – 11,6%", - обратил внимание он.
Сечин также отметил, что одним из следствий длительного поддержания ключевой ставки на повышенном уровне является излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров.
"Помимо этого, высокая ставка приводит к росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал", - добавил он.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ЦБ 12 сентября может рассмотреть снижение ключевой ставки, считает ВТБ
Вчера, 11:10
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Игорь СечинРоснефтьТранснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала