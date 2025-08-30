https://ria.ru/20250830/stavka-2038433479.html

Финансист обозначил три способа заработать на падении ключевой ставки

Финансист обозначил три способа заработать на падении ключевой ставки - РИА Новости, 30.08.2025

Финансист обозначил три способа заработать на падении ключевой ставки

Период снижения ключевой ставки – не повод прощаться с высокой доходностью, которую гарантировали вклады. Есть как минимум три способа сохранить и приумножить... РИА Новости, 30.08.2025

2025-08-30T02:17:00+03:00

2025-08-30T02:17:00+03:00

2025-08-30T02:17:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887764511_0:30:3535:2018_1920x0_80_0_0_62c82815d46d3f2d79f505cb19603ab0.jpg

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Период снижения ключевой ставки – не повод прощаться с высокой доходностью, которую гарантировали вклады. Есть как минимум три способа сохранить и приумножить сбережения, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.Обратить внимание стоит на следующие инструменты:"Но данный продукт подходит не всем. Интереснее всего он для молодых людей в возрасте от 23 лет, только начинающих свою трудовую деятельность, а также работающих граждан в возрасте от 27 до 55 лет", — предупредил Хачатурян.Он советует обратить внимание на акции банков, стремящихся привлечь клиентов в ПДС – иногда они предлагают вклады по очень выгодным ставкам. Большинство биржевых активов позитивно реагируют на снижение ставки, что дает возможность на них заработать.

https://ria.ru/20250828/stavki-2037982381.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика