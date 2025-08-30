Финансист обозначил три способа заработать на падении ключевой ставки
Финансист Хачатурян посоветовал перевести деньги на краткосрочные вклады
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Период снижения ключевой ставки – не повод прощаться с высокой доходностью, которую гарантировали вклады. Есть как минимум три способа сохранить и приумножить сбережения, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
Обратить внимание стоит на следующие инструменты:
- 1.Краткосрочные вклады на три-девять месяцев: в ближайшее время банки будут предлагать по ним максимально выгодные ставки;
- 2.Вложения в акции и облигации могут принести доход, сопоставимый с доходом по вкладам и даже превосходящий его;
- 3.Программа долгосрочных сбережений (ПДС), позволяющая сохранить средства и сформировать будущую пенсию.
"Но данный продукт подходит не всем. Интереснее всего он для молодых людей в возрасте от 23 лет, только начинающих свою трудовую деятельность, а также работающих граждан в возрасте от 27 до 55 лет", — предупредил Хачатурян.
Он советует обратить внимание на акции банков, стремящихся привлечь клиентов в ПДС – иногда они предлагают вклады по очень выгодным ставкам. Большинство биржевых активов позитивно реагируют на снижение ставки, что дает возможность на них заработать.