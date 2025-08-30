Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о ссоре Трампа с премьером Индии
21:27 30.08.2025 (обновлено: 23:51 30.08.2025)
СМИ рассказали о ссоре Трампа с премьером Индии
в мире
индия
сша
дональд трамп
нарендра моди
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Намек президента США Дональда Трампа на то, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за содействие в урегулировании конфликта с Пакистаном разозлил премьер-министра Индии Нарендру Моди, пишет американская газета The New York Times.По данным источника, во время телефонного разговора с Моди 17 июня американский лидер снова поднял тему этого конфликта, выразив гордость за его прекращение."Он упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира — награду, за которую он открыто боролся. По словам людей, знакомых с содержанием разговора, недвусмысленный намек заключался в том, что Моди должен поступить так же. Индийский лидер разозлился. Он заявил Трампу, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня. Оно было урегулировано напрямую Индией и Пакистаном", — говорится в материале.Издание отметило, что нежелание Моди поддержать номинацию Трампа сильно ухудшило взаимоотношения двух политиков.Ранее в субботу The New York Times сообщила, что Трамп отказался от намерения посетить Индию в рамках саммита лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) этой осенью.Введенная Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок Индией российской нефти. По данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее одного процента до 42 процентов после 2022 года. Кроме того, среди причин числился провал торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15 процентов.
индия
сша
в мире, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди
В мире, Индия, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Намек президента США Дональда Трампа на то, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира за содействие в урегулировании конфликта с Пакистаном разозлил премьер-министра Индии Нарендру Моди, пишет американская газета The New York Times.
По данным источника, во время телефонного разговора с Моди 17 июня американский лидер снова поднял тему этого конфликта, выразив гордость за его прекращение.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
В Белом доме ответили на сообщения о якобы смерти Трампа
Вчера, 16:51
"Он упомянул, что Пакистан собирается выдвинуть его на Нобелевскую премию мира — награду, за которую он открыто боролся. По словам людей, знакомых с содержанием разговора, недвусмысленный намек заключался в том, что Моди должен поступить так же. Индийский лидер разозлился. Он заявил Трампу, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня. Оно было урегулировано напрямую Индией и Пакистаном", — говорится в материале.
Издание отметило, что нежелание Моди поддержать номинацию Трампа сильно ухудшило взаимоотношения двух политиков.
Ранее в субботу The New York Times сообщила, что Трамп отказался от намерения посетить Индию в рамках саммита лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) этой осенью.
Введенная Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок Индией российской нефти. По данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее одного процента до 42 процентов после 2022 года. Кроме того, среди причин числился провал торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15 процентов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Трамп отказался от визита в Индию на саммит QUAD, пишут СМИ
Вчера, 19:20
 
