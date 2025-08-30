https://ria.ru/20250830/ssha-2038593637.html

СМИ сообщили о росте напряженности в разведсообществе США

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Напряжение в американском разведывательном сообществе, в частности, между главой нацразведки США Тулси Габбард и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, выросло после скандала с рассекречиванием агента Центрального разведывательного управления, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Габбард рассекретила работавшего под прикрытием сотрудника ЦРУ, занимавшегося связанными с Россией вопросами, опубликовав список лишенных доступа к секретной информации. "Габбард застала врасплох руководство ЦРУ на прошлой неделе, когда она рассекретила имя офицера ЦРУ... Этот шаг взволновал работников агентства и стал последним примером роста напряженности и недопонимания между Габбард и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в разведке. По словам бывших чиновников, Габбард, вероятно, стремится добиться расположения президента США Дональда Трампа, с удвоенным усилием выискивая его политических врагов, в том числе в рядах ЦРУ. Ранее Габбард объявила о лишении 37 бывших и действующих сотрудников доступа к засекреченной информации для американских разведслужб. Они, по словам главы нацразведки США, злоупотребили общественным доверием, искажая разведданные и несанкционированно разглашая секретную информацию. По информации источников газеты, офис Габбард не провёл содержательных консультаций с ЦРУ перед публикацией списка и не запрашивал у ЦРУ сведений при его составлении. По данным Wall Street Journal, раскрытие личности тайного сотрудника или агента разведки - уголовное преступление, хотя неясно, может ли этот закон применяться к раскрытию информации правительством и можно ли считать раскрытием включение сотрудника в список.

