СМИ сообщили о росте напряженности в разведсообществе США
NBC: напряжение в разведсообществе США выросло после рассекречивания агента ЦРУ
© AP Photo / Susan WalshГлавный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния
© AP Photo / Susan Walsh
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Напряжение в американском разведывательном сообществе, в частности, между главой нацразведки США Тулси Габбард и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, выросло после скандала с рассекречиванием агента Центрального разведывательного управления, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Трамп уволил аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ
21 августа, 22:02
"Габбард застала врасплох руководство ЦРУ на прошлой неделе, когда она рассекретила имя офицера ЦРУ... Этот шаг взволновал работников агентства и стал последним примером роста напряженности и недопонимания между Габбард и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в разведке.
По словам бывших чиновников, Габбард, вероятно, стремится добиться расположения президента США Дональда Трампа, с удвоенным усилием выискивая его политических врагов, в том числе в рядах ЦРУ.
Ранее Габбард объявила о лишении 37 бывших и действующих сотрудников доступа к засекреченной информации для американских разведслужб. Они, по словам главы нацразведки США, злоупотребили общественным доверием, искажая разведданные и несанкционированно разглашая секретную информацию. По информации источников газеты, офис Габбард не провёл содержательных консультаций с ЦРУ перед публикацией списка и не запрашивал у ЦРУ сведений при его составлении.
По данным Wall Street Journal, раскрытие личности тайного сотрудника или агента разведки - уголовное преступление, хотя неясно, может ли этот закон применяться к раскрытию информации правительством и можно ли считать раскрытием включение сотрудника в список.