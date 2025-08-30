https://ria.ru/20250830/ssha-2038589550.html
В США произошло землетрясение магнитудой 5,3
В США произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 30.08.2025
В США произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в американском штате Невада, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в американском штате Невада, сообщает геологическая служба США (USGS).По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 21.59 мск в 95 километрах от города Элко с населением около 21 тысячи человек. Очаг залегал на глубине шесть километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
