В Белом доме считают, что ЕС мешает украинскому урегулированию, пишут СМИ
20:52 30.08.2025
В Белом доме считают, что ЕС мешает украинскому урегулированию, пишут СМИ
Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios. РИА Новости, 30.08.2025
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
нато
россия
владимир путин
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios. "Высокопоставленные представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа", - пишет портал, отмечая, что непублично эти же лидеры "пытаются обратить вспять достигнутый на саммите (РФ и США - ред.) на Аляске прогресс". В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию "нереалистичной". Белый дом попросил минфин предоставить список возможных санкций, которые Европа могла бы принять против РФ, говорится в сообщении. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, нато, россия, владимир путин
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Россия, Владимир Путин
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios.
"Высокопоставленные представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа", - пишет портал, отмечая, что непублично эти же лидеры "пытаются обратить вспять достигнутый на саммите (РФ и США - ред.) на Аляске прогресс".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Трамп высказался о перспективе встречи с Путиным и Зеленским
Вчера, 18:59
В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию "нереалистичной".
Белый дом попросил минфин предоставить список возможных санкций, которые Европа могла бы принять против РФ, говорится в сообщении.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Турецкая газета обвинила США и Запад в двуличии в отношении Путина
Вчера, 11:13
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОРоссияВладимир Путин
 
 
