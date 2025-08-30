https://ria.ru/20250830/ssha-2038580022.html
В Белом доме считают, что ЕС мешает украинскому урегулированию, пишут СМИ
30.08.2025

В Белом доме считают, что ЕС мешает украинскому урегулированию, пишут СМИ

Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios.
ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры мешают украинскому урегулированию, пишет портал Axios. "Высокопоставленные представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Трампа", - пишет портал, отмечая, что непублично эти же лидеры "пытаются обратить вспять достигнутый на саммите (РФ и США - ред.) на Аляске прогресс". В Белом доме считают, что европейские лидеры давят на Украину в вопросе возможных территориальных договоренностей, портал называет эту позицию "нереалистичной". Белый дом попросил минфин предоставить список возможных санкций, которые Европа могла бы принять против РФ, говорится в сообщении. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
