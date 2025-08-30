https://ria.ru/20250830/ssha-2038579130.html

Баррак назвал курдские отряды самообороны в Сирии союзниками США

2025-08-30T20:48:00+03:00

АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Спецпредставитель президента США по Сирии, посол в Турции Томас Баррак назвал курдские отряды самообороны в Сирии (YPG и SDG) "союзниками Вашингтона" в борьбе с ИГ*. "Турция является союзником Сирии. У них есть PПK (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.), которая в Турции признана иностранной террористической организацией. США также объявили PПK террористической организацией. Однако теперь существует другая структура, не имеющая отношения к PПK: SDG и YPG. Они стали нашими союзниками в борьбе против ИГ*. Да, их корни уходят в PПK, но сегодня ситуация изменилась", - приводит слова Баррака газета T24. Коснувшись отношений между Анкарой и Вашингтоном, Баррак назвал Турцию "надежным другом США". "Турция — надежный друг США и вторая по величине страна-участница НАТО. Однако ее часто неправильно понимают. Турция прошла свой путь к независимости, проведя войну с курдами, которая унесла 40 тысяч жизней. Это был процесс обретения независимости без участия арабов", - сказал дипломат. Баррак, указал на необходимость диалога в процессе обеспечения безопасности границ и реконструкции. "SDG, которую представляет Мазлум Абди, и команда президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана в лице (главы МИД) Хакана Фидана и (главы разведки) Ибрагима Калына ответственно подходят к этому процессу. Между нами идет диалог, но нам нужно больше", - отметил он. Ранее официальные власти в Дамаске и руководство курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии выступили с обвинениями в адрес друг друга в связи с обстрелами и провокациями на линии боевого соприкосновения в провинции Алеппо. Сирийские демократические силы (SDG, СДС) являются военизированным формированием, созданным при поддержке США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*, основную часть которого составляют курдские отряды, действующие под руководством партии "Демократический союз" (PYD). СДС контролируют северо-восток Сирии, около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с независимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель. В феврале командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.* Запрещенная в России террористическая организация

