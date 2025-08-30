Баррак назвал курдские отряды самообороны в Сирии союзниками США
Баррак назвал курдские отряды самообороны в Сирии союзниками США в борьбе с ИГ*
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 авг – РИА Новости. Спецпредставитель президента США по Сирии, посол в Турции Томас Баррак назвал курдские отряды самообороны в Сирии (YPG и SDG) "союзниками Вашингтона" в борьбе с ИГ*.
"Турция является союзником Сирии. У них есть PПK (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.), которая в Турции признана иностранной террористической организацией. США также объявили PПK террористической организацией. Однако теперь существует другая структура, не имеющая отношения к PПK: SDG и YPG. Они стали нашими союзниками в борьбе против ИГ*. Да, их корни уходят в PПK, но сегодня ситуация изменилась", - приводит слова Баррака газета T24.
США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии
22 августа, 05:20
Коснувшись отношений между Анкарой и Вашингтоном, Баррак назвал Турцию "надежным другом США".
"Турция — надежный друг США и вторая по величине страна-участница НАТО. Однако ее часто неправильно понимают. Турция прошла свой путь к независимости, проведя войну с курдами, которая унесла 40 тысяч жизней. Это был процесс обретения независимости без участия арабов", - сказал дипломат.
Баррак, указал на необходимость диалога в процессе обеспечения безопасности границ и реконструкции.
"SDG, которую представляет Мазлум Абди, и команда президента (Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана в лице (главы МИД) Хакана Фидана и (главы разведки) Ибрагима Калына ответственно подходят к этому процессу. Между нами идет диалог, но нам нужно больше", - отметил он.
Сирийские демократические силы (SDG, СДС) являются военизированным формированием, созданным при поддержке США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ*, основную часть которого составляют курдские отряды, действующие под руководством партии "Демократический союз" (PYD).
СДС контролируют северо-восток Сирии, около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с независимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель.
В феврале командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
* Запрещенная в России террористическая организация
СМИ сообщили о столкновениях сирийской армии с курдами
14 августа, 11:10