В США суд отложил расстрел заключенного из-за его деменции

14:15 30.08.2025 (обновлено: 15:23 30.08.2025)
в мире
юта
сша
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Верховный суд американского штата Юта отложил расстрел заключенного из-за его деменции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на решение. "Казнь человека расстрельной командой в Юте была заблокирована верховным судом штата после того, как его адвокаты заявили, что его должны пощадить по причине того, что у него деменция", - указывает телеканал. Отмечается, что 67-летнего Ральфа Мензиса должны были казнить 5 сентября за похищение и убийство женщины в 1986 году. Мензис выбрал расстрел в качестве способа казни десятилетия назад, однако с 2024 года его адвокаты начали добиваться отмены казни из-за развития у него деменции и непонимания им причины, по которой его собираются расстрелять. Верховный суд Юты посчитал доводы защиты Мензиса достаточно вескими, чтобы поставить под вопрос возможность его казни. Состояние Мензиса должен будет повторно рассмотреть нижестоящий суд. Агентство отмечает, что ранее верховный суд США уже выносил решения об отмене казней людей с психическими расстройствами. Он мотивировал это тем, что, если человек не понимает, за что его казнят, то общество не получает возмездия, которого хочет добиться через это наказание.
в мире, юта, сша
В мире, Юта, США
© AP Photo / Bethany BakerРальф Мензис
© AP Photo / Bethany Baker
Ральф Мензис. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Верховный суд американского штата Юта отложил расстрел заключенного из-за его деменции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на решение.
"Казнь человека расстрельной командой в Юте была заблокирована верховным судом штата после того, как его адвокаты заявили, что его должны пощадить по причине того, что у него деменция", - указывает телеканал.
Отмечается, что 67-летнего Ральфа Мензиса должны были казнить 5 сентября за похищение и убийство женщины в 1986 году. Мензис выбрал расстрел в качестве способа казни десятилетия назад, однако с 2024 года его адвокаты начали добиваться отмены казни из-за развития у него деменции и непонимания им причины, по которой его собираются расстрелять.
Верховный суд Юты посчитал доводы защиты Мензиса достаточно вескими, чтобы поставить под вопрос возможность его казни. Состояние Мензиса должен будет повторно рассмотреть нижестоящий суд.
Агентство отмечает, что ранее верховный суд США уже выносил решения об отмене казней людей с психическими расстройствами. Он мотивировал это тем, что, если человек не понимает, за что его казнят, то общество не получает возмездия, которого хочет добиться через это наказание.
