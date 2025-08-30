Рейтинг@Mail.ru
Суд в США заблокировал разрешение властей на ускоренные депортации
09:04 30.08.2025
Суд в США заблокировал разрешение властей на ускоренные депортации
Суд в США заблокировал разрешение властей на ускоренные депортации - РИА Новости, 30.08.2025
Суд в США заблокировал разрешение властей на ускоренные депортации
Суд в США заблокировал разрешение американских властей на использование процедуры ускоренной депортации по всей стране, сохранив возможность ее применения лишь... РИА Новости, 30.08.2025
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд в США заблокировал разрешение американских властей на использование процедуры ускоренной депортации по всей стране, сохранив возможность ее применения лишь в приграничных районах, а также в отношении новоприбывших, сообщает телеканал CBS со ссылкой на распоряжение суда. Телеканал напоминает, что ранее власти США распространили действие процедуры ускоренных депортаций на всю страну, а также сделали возможным ее применение в отношении тех, кто прибыл в США не более чем два года назад. "Федеральный судья в пятницу заблокировал усилия администрации (президента США Дональда – ред.) Трампа по расширению охвата ускоренных депортаций на всю территорию США", - указывает телеканал. Суд счёл, что расширение применения ускоренных депортаций со стороны властей нарушает право мигрантов на должное разбирательство по их делам. Судья отложил действие январских мер властей по расширению ускоренных депортаций на неопределенный срок. В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
сша
Новости
в мире, сша
В мире, США
Суд в США заблокировал разрешение властей на ускоренные депортации

CBS: суд в США заблокировал разрешение Трампа на ускоренные депортации в стране

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Суд в США заблокировал разрешение американских властей на использование процедуры ускоренной депортации по всей стране, сохранив возможность ее применения лишь в приграничных районах, а также в отношении новоприбывших, сообщает телеканал CBS со ссылкой на распоряжение суда.
Телеканал напоминает, что ранее власти США распространили действие процедуры ускоренных депортаций на всю страну, а также сделали возможным ее применение в отношении тех, кто прибыл в США не более чем два года назад.
"Федеральный судья в пятницу заблокировал усилия администрации (президента США Дональда – ред.) Трампа по расширению охвата ускоренных депортаций на всю территорию США", - указывает телеканал.
Суд счёл, что расширение применения ускоренных депортаций со стороны властей нарушает право мигрантов на должное разбирательство по их делам.
Судья отложил действие январских мер властей по расширению ускоренных депортаций на неопределенный срок.
В день инаугурации Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
28.08.2025
В США волонтерам запретили помогать нелегальным мигрантам
28 августа, 12:57
 
В миреСША
 
 
