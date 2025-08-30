Рейтинг@Mail.ru
СМИ: конгрессменам в США хотят запретить торговать акциями
30.08.2025
СМИ: конгрессменам в США хотят запретить торговать акциями
В конгресс США группа демократов и республиканцев планирует внести законопроект, который запретит членам конгресса торговать акциями и обяжет их избавиться от такого рода активов в случае вступления в должность
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. В конгресс США группа демократов и республиканцев планирует внести законопроект, который запретит членам конгресса торговать акциями и обяжет их избавиться от такого рода активов в случае вступления в должность, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на законопроект. "Двухпартийный законопроект, который должен быть представлен на следующей неделе, предоставляет законодателям и членам их семей 180 дней с момента принятия закона для продажи принадлежащих им акций, в том числе находящихся в слепых трастах, согласно копии текста, с которой ознакомились в Wall Street Journal. Согласно предложению, будущие законодатели будут иметь 90 дней после принятия присяги для продажи своих акций", - говорится в сообщении издания. Если же законодатели не выполнят требование, то штраф составит 10% от стоимости инвестиции и отказ от прибыли. Однако будут и исключения, например, акции, которые супруги конгрессменов и их дети получают в качестве части заработной платы. В ранее газета New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах экс-спикера палаты представителей США и действующей конгрессвуман Нэнси Пелоси сообщила, что та в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции. Доходность инвестиционного портфеля Пелоси в 2023 году составила 65%, что более чем вдвое превысило прирост американского индекса широкого рынка S&amp;P 500 на уровне 24% за тот же период времени. По оценкам экспертов, опрошенных газетой, столь значительный прирост может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.
сша
в мире, сша, нэнси пелоси, s&p 500
В мире, США, Нэнси Пелоси, S&P 500
ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. В конгресс США группа демократов и республиканцев планирует внести законопроект, который запретит членам конгресса торговать акциями и обяжет их избавиться от такого рода активов в случае вступления в должность, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на законопроект.
"Двухпартийный законопроект, который должен быть представлен на следующей неделе, предоставляет законодателям и членам их семей 180 дней с момента принятия закона для продажи принадлежащих им акций, в том числе находящихся в слепых трастах, согласно копии текста, с которой ознакомились в Wall Street Journal. Согласно предложению, будущие законодатели будут иметь 90 дней после принятия присяги для продажи своих акций", - говорится в сообщении издания.
Если же законодатели не выполнят требование, то штраф составит 10% от стоимости инвестиции и отказ от прибыли. Однако будут и исключения, например, акции, которые супруги конгрессменов и их дети получают в качестве части заработной платы.
В ранее газета New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах экс-спикера палаты представителей США и действующей конгрессвуман Нэнси Пелоси сообщила, что та в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции. Доходность инвестиционного портфеля Пелоси в 2023 году составила 65%, что более чем вдвое превысило прирост американского индекса широкого рынка S&P 500 на уровне 24% за тот же период времени. По оценкам экспертов, опрошенных газетой, столь значительный прирост может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.
Заголовок открываемого материала