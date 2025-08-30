https://ria.ru/20250830/ssha-2038454102.html

Экс-советник Камалы Харрис рассказал о сценарии США для Украины

Экс-советник Камалы Харрис рассказал о сценарии США для Украины - РИА Новости, 30.08.2025

Экс-советник Камалы Харрис рассказал о сценарии США для Украины

Конгресс США может применить к решению украинского конфликта формулу тайваньского сценария, такое мнение высказал американский дипломат и экс-советник... РИА Новости, 30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Конгресс США может применить к решению украинского конфликта формулу тайваньского сценария, такое мнение высказал американский дипломат и экс-советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Филип Гордон в беседе с агентством Bloomberg.По словам дипломата, конгресс США мог бы применить к Киеву такую формулу, опираясь на соглашение о безопасности, которое Вашингтон уже подписал с Киевом в прошлом году."Такой закон не будет равнозначен оборонному договору, подобному договору НАТО. Но он официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на ее стороне в случае будущего кризиса", — говорится в материале.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.

