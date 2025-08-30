https://ria.ru/20250830/ssha-2038448506.html
Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков
Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков - РИА Новости, 30.08.2025
Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков
В американском штате Невада возле Лас-Вегаса нашли более груды кремированных человеческих останков, сообщает местный телеканал 8 News Now со ссылкой на... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T04:10:00+03:00
2025-08-30T04:10:00+03:00
2025-08-30T04:10:00+03:00
в мире
лас-вегас
невада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148167/59/1481675994_0:150:4900:2906_1920x0_80_0_0_3e801b12da23ef67f4eec4abb7750e46.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В американском штате Невада возле Лас-Вегаса нашли более груды кремированных человеческих останков, сообщает местный телеканал 8 News Now со ссылкой на источник."Федеральные власти расследуют обнаружение более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги примерно в часе езды от Лас-Вегаса", — говорится в материале.На месте происшествия, по данным канала, находились кости и пепел, а также, вероятно, обгоревшая плоть.Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) начало расследование происхождения останков.В Неваде нет закона, запрещающего развеивать прах на общественных землях. Политика Бюро по управлению земельными ресурсами разрешает развеивать кремированные останки, но ограничивает их коммерческое распространение.
https://ria.ru/20250609/las-vegas-2021752622.html
https://ria.ru/20250104/ssha-1992454646.html
лас-вегас
невада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148167/59/1481675994_414:0:4487:3055_1920x0_80_0_0_4e31d84b0bd98fb326b9756a5d49f1e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лас-вегас, невада
В мире, Лас-Вегас, Невада
Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков
8 News Now: в пустыне у Лас-Вегаса обнаружили останки десятков тел