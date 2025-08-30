Рейтинг@Mail.ru
Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков
04:10 30.08.2025
Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков
в мире
лас-вегас
невада
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В американском штате Невада возле Лас-Вегаса нашли более груды кремированных человеческих останков, сообщает местный телеканал 8 News Now со ссылкой на источник."Федеральные власти расследуют обнаружение более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги примерно в часе езды от Лас-Вегаса", — говорится в материале.На месте происшествия, по данным канала, находились кости и пепел, а также, вероятно, обгоревшая плоть.Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) начало расследование происхождения останков.В Неваде нет закона, запрещающего развеивать прах на общественных землях. Политика Бюро по управлению земельными ресурсами разрешает развеивать кремированные останки, но ограничивает их коммерческое распространение.
лас-вегас
невада
в мире, лас-вегас, невада
В мире, Лас-Вегас, Невада
© AP Photo / John LocherПанорама Лас-Вегаса
Панорама Лас-Вегаса - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / John Locher
Панорама Лас-Вегаса. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В американском штате Невада возле Лас-Вегаса нашли более груды кремированных человеческих останков, сообщает местный телеканал 8 News Now со ссылкой на источник.
"Федеральные власти расследуют обнаружение более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги примерно в часе езды от Лас-Вегаса", — говорится в материале.
На месте происшествия, по данным канала, находились кости и пепел, а также, вероятно, обгоревшая плоть.
Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) начало расследование происхождения останков.
В Неваде нет закона, запрещающего развеивать прах на общественных землях. Политика Бюро по управлению земельными ресурсами разрешает развеивать кремированные останки, но ограничивает их коммерческое распространение.
