Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков

Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков - РИА Новости, 30.08.2025

Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков

30.08.2025

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В американском штате Невада возле Лас-Вегаса нашли более груды кремированных человеческих останков, сообщает местный телеканал 8 News Now со ссылкой на источник."Федеральные власти расследуют обнаружение более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги примерно в часе езды от Лас-Вегаса", — говорится в материале.На месте происшествия, по данным канала, находились кости и пепел, а также, вероятно, обгоревшая плоть.Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) начало расследование происхождения останков.В Неваде нет закона, запрещающего развеивать прах на общественных землях. Политика Бюро по управлению земельными ресурсами разрешает развеивать кремированные останки, но ограничивает их коммерческое распространение.

