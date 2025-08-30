https://ria.ru/20250830/spetsoperatsiya-2038530630.html
Герасимов рассказал о продвижении ВС России на Рубцовском направлении
Герасимов рассказал о продвижении ВС России на Рубцовском направлении - РИА Новости, 30.08.2025
Герасимов рассказал о продвижении ВС России на Рубцовском направлении
Российские Вооружённые силы в ходе спецоперации продвинулись до 25 километров на рубцовском направлении, овладели там десятью населенными пунктами, заявил в... РИА Новости, 30.08.2025
2025-08-30T16:10:00+03:00
2025-08-30T16:10:00+03:00
2025-08-30T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ходе спецоперации продвинулись до 25 километров на рубцовском направлении, овладели там десятью населенными пунктами, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "На рубцовском направлении подразделения группировки продвинулись до 25 км в глубину обороны противника и овладели десятью населенными пунктами (Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленая Долина, Колодези, Среднее)", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении ведутся бои по уничтожению украинских формирований в населенном пункте Кировск. Завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве", - добавил начальник Генштаба ВС РФ.
россия
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Герасимов рассказал о продвижении ВС России на Рубцовском направлении
Герасимов: ВС России на Рубцовском направлении продвинулись до 25 километров