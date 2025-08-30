Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о продвижении ВС России на Рубцовском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 30.08.2025
Герасимов рассказал о продвижении ВС России на Рубцовском направлении
Герасимов рассказал о продвижении ВС России на Рубцовском направлении
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ходе спецоперации продвинулись до 25 километров на рубцовском направлении, овладели там десятью населенными пунктами, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов. "На рубцовском направлении подразделения группировки продвинулись до 25 км в глубину обороны противника и овладели десятью населенными пунктами (Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленая Долина, Колодези, Среднее)", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ. "На краснолиманском направлении ведутся бои по уничтожению украинских формирований в населенном пункте Кировск. Завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве", - добавил начальник Генштаба ВС РФ.
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ходе спецоперации продвинулись до 25 километров на рубцовском направлении, овладели там десятью населенными пунктами, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов.
"На рубцовском направлении подразделения группировки продвинулись до 25 км в глубину обороны противника и овладели десятью населенными пунктами (Мирное, Катериновка, Новомихайловка, Новое, Липовое, Редкодуб, Петровское, Зеленая Долина, Колодези, Среднее)", - приводит слова Герасимова Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении ведутся бои по уничтожению украинских формирований в населенном пункте Кировск. Завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве", - добавил начальник Генштаба ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
