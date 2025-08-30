Рейтинг@Mail.ru
Разведчики в ЛНР сбили из автоматов 13 дронов "Лютый", рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 30.08.2025 (обновлено: 08:45 30.08.2025)
Разведчики в ЛНР сбили из автоматов 13 дронов "Лютый", рассказал боец
ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Разведчики группировки "Запад" сбили в ЛНР 13 летящих в регионы России дронов "Лютый" огнем из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости боец с позывным "Фортуна". Видео уничтожения дронов оказалось в распоряжении РИА Новости. "Передали, что через наше направление в ЛНР летит крупная группа дронов в сторону регионов России. Командование приказало сбивать любую цель, пролетающую над нами. Мы не группа противодействия БПЛА и не относимся к ПВО, но хорошо потрудились снайперы и наши ребята - в общей сложности сбили 13 дронов "Лютый". А ведь они могли нанести ущерб кому-то в России", - рассказал "Фортуна" РИА Новости. На опубликованном видео в сумерках летит БПЛА "Лютый", его почти достает огонь из автоматов из пулеметов, однако дрону удается пролететь дальше. Далее на кадрах беспилотник летит прямо на российского разведчика, он сбивает его очередью из автомата - раздаётся мощный взрыв. На видео также зафиксирован момент ночного уничтожения еще одного дрона - он падает в лес. Позже разведчики обнаружили части остова беспилотника, двигатель и другие обломки. БПЛА "Лютый" - украинский ударный беспилотник увеличенной дальности. Разработан КБ "Антонов" в 2022 году. За основу разработчиками был взят иранский БПЛА-камикадзе "Шахед-136", ставший в российской армии "Геранью-2". Это низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, внешне похожий на турецкий Bayraktar TB2. "Лютый" несет 50 килограммов взрывчатки. Крейсерская скорость 150 км/ч, Дрон довольно крупный - длина - 4,4 м, размах крыльев - 6,7 м. Заявленная дальность дрона-камикадзе около 1000 км. В июле этого года ВСУ пытались атаковать российскую столицу при помощи "Лютых", однако они были уничтожены системой ПВО.
Разведчики в ЛНР сбили из автоматов 13 дронов "Лютый", летящих в регионы РФ

ЛУГАНСК, 30 авг - РИА Новости. Разведчики группировки "Запад" сбили в ЛНР 13 летящих в регионы России дронов "Лютый" огнем из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости боец с позывным "Фортуна".
Видео уничтожения дронов оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Передали, что через наше направление в ЛНР летит крупная группа дронов в сторону регионов России. Командование приказало сбивать любую цель, пролетающую над нами. Мы не группа противодействия БПЛА и не относимся к ПВО, но хорошо потрудились снайперы и наши ребята - в общей сложности сбили 13 дронов "Лютый". А ведь они могли нанести ущерб кому-то в России", - рассказал "Фортуна" РИА Новости.
На опубликованном видео в сумерках летит БПЛА "Лютый", его почти достает огонь из автоматов из пулеметов, однако дрону удается пролететь дальше. Далее на кадрах беспилотник летит прямо на российского разведчика, он сбивает его очередью из автомата - раздаётся мощный взрыв. На видео также зафиксирован момент ночного уничтожения еще одного дрона - он падает в лес. Позже разведчики обнаружили части остова беспилотника, двигатель и другие обломки.
БПЛА "Лютый" - украинский ударный беспилотник увеличенной дальности. Разработан КБ "Антонов" в 2022 году. За основу разработчиками был взят иранский БПЛА-камикадзе "Шахед-136", ставший в российской армии "Геранью-2". Это низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, внешне похожий на турецкий Bayraktar TB2.
"Лютый" несет 50 килограммов взрывчатки. Крейсерская скорость 150 км/ч, Дрон довольно крупный - длина - 4,4 м, размах крыльев - 6,7 м. Заявленная дальность дрона-камикадзе около 1000 км. В июле этого года ВСУ пытались атаковать российскую столицу при помощи "Лютых", однако они были уничтожены системой ПВО.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Российский боец рассказал о ситуации в Серебрянском лесничестве
Вчера, 13:40
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
